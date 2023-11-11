Неподалеку от дома Байдена активисты требуют прекратить огонь в Газе

Фото: сайт Кремля
Группа активистов собралась неподалеку от резиденции президента США Джо Байдена в штате Делавэр, выражая требование прекратить огонь в секторе Газа.
На видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, что толпа уже достигла дома президента США. На данный момент информации о возможных инцидентах не поступало.
Читайте также:
Politico: Байден планирует «жёсткий разговор» с Си Цзиньпином о России и Иране
Байден: цены на бензин в США падают, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке
В Конгрессе США одобрили проект передачи Украине замороженных активов РФ
Артем Кузьмин