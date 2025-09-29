Baijiahao: маневр российских подлодок привел в ужас Японию
Российские и китайские субмарины прошли в опасной близости от Японии и вызвали серьезную обеспокоенность в Токио. Об этом пишут аналитики китайского издания Baijiahao.
По их мнению, это стало ответом президента РФ Владимира Путина на территориальные претензии Японии и размещение американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Давление на Москву и угрозы ей из-за Курильских островов привели к тому, что российские и китайские подводные лодки обошли японский архипелаг, продемонстрировав тем самым военную уязвимость страны.
Кроме того, под сомнение были поставлены противолодочные возможности Японии. Оперативно отследить перемещения китайских и российских субмарин военные этой страны не смогли. Таким образом, Пекин и Москва дали понять, что совместное противостояние может усилиться, если Токио продолжит наращивать военное присутствие США в регионе, отмечают авторы статьи.
