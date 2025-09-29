Baijiahao: маневр российских подлодок привел в ужас Японию

29 сентября 2025, 02:36

Baijiahao: маневр российских подлодок выявил уязвимость Японии

Фото: istockphoto / Alexyz3d

Российские и китайские субмарины прошли в опасной близости от Японии и вызвали серьезную обеспокоенность в Токио. Об этом пишут аналитики китайского издания Baijiahao.