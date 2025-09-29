Удар по Белгороду могли нанести из жилой застройки Харькова
Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, обстреливали Белгород из городской черты Харькова. С таким предположением выступило украинское СМИ, показав соответствующие кадры.
В одном из Telegram-каналов после обстрела Белгорода появилась видеозапись, на которой виден пуск снарядов из ракетной системы залпового огня по направлению российского города. Официальных данных, подтверждающих эту теорию, не поступало.
Украинские военные вечером 28 сентября обстреляли гражданскую инфраструктуру Белгорода. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате удара повреждена система водоснабжения и частично отключен свет. Не менее двух человек госпитализированы с осколочными ранами.
