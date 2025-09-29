Удар по Белгороду могли нанести из жилой застройки Харькова

29 сентября 2025, 02:14

ВСУ могли запускать ракеты по Белгороду из городской черты Харькова

Фото: istockphoto / Dmitry Andreev

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, обстреливали Белгород из городской черты Харькова. С таким предположением выступило украинское СМИ, показав соответствующие кадры.