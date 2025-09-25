Минобороны показало схему освобожденных бойцами ВС РФ территорий
Минобороны РФ опубликовало в своём Telegram‑канале схему освобождённых территорий по состоянию на 24 сентября.
На карте показали продвижение российских войск в 2025 году и общую площадь освобождённых в зоне специальной военной операции территорий. В ведомстве отмечают, что с начала года под контроль ВС России перешло около 4,7 тыс. км², из которых свыше 3 тыс. км² приходится на Донецкую народную республику.
25 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские силы взяли Красноармейск в «полукольцо», оказывая давление на украинскую группировку с севера, юга и востока.
Ранее Минобороны сообщало, что подразделения группировки «Запад» неожиданно форсировали реку Жеребец и прорвались вглубь обороны ВСУ в районе Кировска.
