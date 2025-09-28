ПВО за час сбила 17 украинских беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за один час уничтожили 17 украинских беспилотников над территорией четырех регионов. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.
Перехват воздушных целей осуществлялся в период с 23:00 (мск) 27 сентября до полуночи. ПВО сбила семь БПЛА над Белгородской областью, шесть — над Воронежской областью, три — над Ростовской областью и один дрон ВСУ — над Республикой Крым.
При этом ранее в ведомстве передали, что с 20:00 до 23:00 (мск) силы ПВО устранили одиннадцать беспилотников. Их уничтожили над Ростовской, Курской и Белгородской областями.
27 сентября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Селидово в ДНР. Украинцы использовали реактивные снаряды калибра 122 мм, в результате обстрела погиб один человек.
