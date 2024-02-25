Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанской армии

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Минобороны Азербайджана сообщило о новом инциденте обстрела позиций азербайджанской армии со стороны Армении. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заявлению минобороны, в 21:40 по местному времени с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района Армении, противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанских военных в сторону населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.
Данный инцидент стал продолжением серии обстрелов, происходящих на границе Азербайджана и Армении в последние недели.
12 февраля Госпогранслужба Азербайджана заявила о ранении азербайджанского пограничника в результате обстрела с территории Армении. А 13 февраля утром пограничники сообщили о проведении в ответ «операции возмездия», в результате которой, по заявлению Азербайджана, был уничтожен армянский боевой пост. Однако армянская сторона опровергла данную информацию и сообщила о гибели четырех армянских военных в результате действий азербайджанских сил.
Данные инциденты происходят на фоне продолжающейся напряженности между Азербайджаном и Арменией после Нагорно-Карабахского конфликта. Несмотря на достижение соглашения о прекращении огня при посредничестве России, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях режима прекращения огня и провокациях на границе.
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Данный инцидент стал продолжением серии обстрелов, происходящих на границе Азербайджана и Армении в последние недели.
Данные инциденты происходят на фоне продолжающейся напряженности между Азербайджаном и Арменией после Нагорно-Карабахского конфликта. Несмотря на достижение соглашения о прекращении огня при посредничестве России, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях режима прекращения огня и провокациях на границе.
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Сергей Калугин