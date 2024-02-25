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Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанской армии

Азербайджан сообщил об обстреле Арменией територий Нахичевани
25 февраля 2024, 11:18
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Минобороны Азербайджана сообщило о новом инциденте обстрела позиций азербайджанской армии со стороны Армении. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заявлению минобороны, в 21:40 по местному времени с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района Армении, противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанских военных в сторону населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

Данный инцидент стал продолжением серии обстрелов, происходящих на границе Азербайджана и Армении в последние недели.


12 февраля Госпогранслужба Азербайджана заявила о ранении азербайджанского пограничника в результате обстрела с территории Армении. А 13 февраля утром пограничники сообщили о проведении в ответ «операции возмездия», в результате которой, по заявлению Азербайджана, был уничтожен армянский боевой пост. Однако армянская сторона опровергла данную информацию и сообщила о гибели четырех армянских военных в результате действий азербайджанских сил.

Данные инциденты происходят на фоне продолжающейся напряженности между Азербайджаном и Арменией после Нагорно-Карабахского конфликта. Несмотря на достижение соглашения о прекращении огня при посредничестве России, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях режима прекращения огня и провокациях на границе.

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Во Франции согласились со словами Путина о санкциях
Французский политолог Пила: санкции против России не работают должным образом
25 февраля 2024, 11:16

Фото: iStock/AlexLMX

Президент России Владимир Путин был абсолютно прав, когда говорил о неэффективности антироссийских санкций. Об этом заявил французский политолог Рено Пила в эфире телеканала LCI.
Он также напомнил, как министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что новыми санкционными ограничениями удастся сокрушить российскую экономику. Однако в данный момент видно, что она лишь растёт.

Пила отметил, что санкции – это «несбыточная мечта».

Ранее газета Washington Post писала, что новые санкции США против России не окажут никакого влияния её экономику. Издание напомнило, что два года назад американский президент Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако этого не произошло, а экономика России, наоборот, развивается стремительнее, чем в США, Германии, Франции и Великобритании

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#санкции
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#россия
#владимир путин
#экономика
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В США раскрыли, кто определяет продолжительность СВО
Wyso: только Путин определяет срок завершения СВО
25 февраля 2024, 10:43

Фото: iStock/Diy13

Срок завершения спецоперации на Украине определит только президент России Владимир Путин. Об этом заявила американская радиостанция Wyso.
Журналисты подчеркнули, что, без сомнений, решение о продолжительности СВО на Украине остаётся за российским лидером.

В ходе напряжённой недели Путин проявлял уверенность в том, что Россия стабильна в военной и экономической отраслях, заявили журналисты. По их мнению, российская сторона преодолеет давление со стороны западных стран, а также их поддержку Киева, и продолжит развивать российской экономики, несмотря на санкционные ограничения.

А Украина, в свою очередь, продолжает сталкиваться со значительными трудностями на фронте.

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#россия
#владимир путин
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#спецоперация
#политика
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Началось досрочное голосование на президентских выборах в отдалённых районах России
25 февраля 2024, 10:20

Фото: Россотрудничество РФ

25 февраля в России стартовало досрочное голосование на выборах президента в отдалённых, труднодоступных местностях и на судах, которые в день голосования будут в плавании, сообщает Центризбирком. Основное голосование пройдет с 15 по 17 марта.
Члены избиркомов посетят метеостанции, полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения. Они будут передвигаться на вертолетах, снегоходах и на собачьих упряжках.

В 2018 году до срока на выборах президента проголосовали около 180 тыс. человек из труднодоступных и отдалённых местностей (0,25%) и около 31 тыс. избирателей на судах, находящихся в плавании (0,04%).

Центризбирком России зарегистрировал четырёх кандидатов на выборах президента 2024 года: самовыдвиженца Владимира Путина, Владислава Даванкова от «Новых людей», Николая Харитонова от КПРФ и Леонида Слуцкого от ЛДПР.

Следует отметить, что в этом году досрочное голосование началось раньше, чем в предыдущие выборы. Это связано с тем, что в 2024 году выборы президента совпадают с празднованием Международного женского дня 8 марта.

Также стоит отметить, что в этом году впервые в истории выборов президента в России будет использоваться электронное голосование. Оно будет доступно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Курской областях, а также в Республике Татарстан.

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#выборы
#голосование
#президент
#россия
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Хуситы вновь обстреляли ракетами американское судно в Аравийском море
Йеменские хуситы запустили ракеты по американскому кораблю Torm Thor
25 февраля 2024, 10:03

Фото: iStock/bpawesome

Йеменское движение «Ансар Алла» нанесло ракетный удар по американскому судну Torm Thor в Аравийском море. Об этом в своём Telegram-канале написал военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Он также добавил, что была произведена атака с помощью беспилотников на несколько американских военных кораблей в Красном море.

Днём ранее центральное командование США сообщало, что эскадренный миноносец USS Mason ВМС США сбил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную со стороны Йемена.

Ведомство подчеркнуло, что атака, по предварительным данным, была произведена на топливный танкер MV Torm Thor. Повреждений и пострадавших не обнаружено.

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#йемен
#хуситы
#обстрел
#сша
#ракетный удар
#корабль
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Навального* предложили канонизировать
«Царьград»: сторонники Навального* глумятся над ним, предлагая канонизировать
25 февраля 2024, 09:42

Фото: iStock/AleksViking

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального* призвали канонизировать его. Об этом пишет «Царьград».
Первым о таком предложении написало интернет-издание Sota**, затем с поддержкой этой инициативы выступила политик-иноагент Эльвира Вихарева**.

Также вдова политика Юлия заявляла, что её муж был верующим человеком, который держал пост даже в колонии.

В свою очередь юрист и расследователь Илья Ремесло, комментируя эти призывы, намекнул на то, что их инициаторы нуждаются в медицинской помощи.

Руководитель идеологического отдела телеканала «Царьград» Михаил Тюренков заявил, что сторонники Навального* открыто глумятся над его ещё не погребённым телом. Вместо того, чтобы тихо молиться и обращаться к Богу с просьбами простить его грехи, они «кощунственно жонглируют понятием «канонизация».

Также он подчеркнул, что все эти заявления делаются на потеху либералам и кураторам, поэтому речи о действительной церковной канонизации не идёт.

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*признан в России террористом и экстремистом
**признаны Минюстом РФ иностранными агентами
#политика
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#православие
#смерть
#россия
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В Великобритании призвали смелее конфисковать российские активы
Премьер Британии Сунак призвал Запад быть смелее при конфискации активов России
25 февраля 2024, 09:30

Фото: iStock/nevenmn

Западным странам нужно смелее поставлять вооружение на Украину, вводить санкции против России и конфисковать её активы. Такое заявление для журнала The Times дал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Он подчеркнул, что странам следует увереннее конфисковать сотни миллиардов замороженных активов России. По его словам, сначала необходимо забрать средства от активов в виде процентов, а затем отправить их Украине.

Также Сунак заявил, что вместе со странами G7 будут найдены законные способы для ареста этих активов также с дальнейшей передачей их Украине.

Ранее страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заявили о своём намерении принудить Россию компенсировать Украине убытки, вызванные конфликтом.

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#россия
#украина
#помощь
#финансирование
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Глава МИД Германии Бербок пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе
Zeit: около четверти часа Бербок провела в укрытии в ходе визита в Одессу
25 февраля 2024, 09:11

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Глава МИД Германии Анналена Бербок провела около четверти часа в укрытии из-за воздушной тревоги в Одессе. Об этом сообщила немецкая газета Zeit.
Ранее сообщалось, что министр прибыла на Украину, в Одессу. Её рабочий визит не был анонсирован заранее из соображений безопасности.

Другое немецкое издание Spiegel сообщает, что в ходе визита Бербок встретилась со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Вместе они посетили городской порт, где Кулеба рассказал о ситуации с безопасностью в Чёрном море.

Онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации гласит, что в Одесской области 24 февраля объявлялась воздушная тревога. Она началась в 22:48 по мск и завершилась спустя 18 минут.

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#украина
#одесса
#германия
#мид
#воздушная тревога
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Трамп не сможет победить Байдена, заявила Никки Хейли
Хейли не выйдет из гонки, поскольку Трамп не победит Байдена
25 февраля 2024, 08:55

Фото: iStock/vchal

Бывший президент США Дональд Трамп не сможет одержать победу над нынешним главой страны Джо Байденом. Такое мнение выразила экс-постпред США при ООН, один из кандидатов в президенты США Никки Хейли, добавив, что она не выйдет из предвыборной борьбы.
В ходе общения со сторонниками в родном штате Южная Каролина она отметила, что в ноябре необходимо одержать победу над Байденом, но Трамп не сможет этого сделать, поскольку «он отдаляет людей ежедневно».

Также Хейли заявила, что будет продолжать бороться за пост президента США, поскольку, по её мнению, американцы не довольны ни Трампом, ни Байденом.

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#кандидаты
#выборы
#президент
#сша
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Россию хотят принудить компенсировать Украине убытки
Страны G7 планируют принудить РФ компенсировать убытки Украине
25 февраля 2024, 08:40

Фото: iStock/Bet_Noire

Страны «Большой семерки» (G7) хотят принудить Россию компенсировать Украине убытки, передав замороженные российские активы. Об этом говорится в заявлении по итогам виртуального саммита лидеров организации.
В документе заявляется, что страны группы поддерживают Украину в получении компенсации за понесённые ущерб и убытки, вызванные конфликтом с Россией.

Лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не получит компенсацию. Вместе с тем, рассматривается возможность использования этих активов для передачи их Киеву.

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#украина
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#компенсация
#ущерб
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