Баку потребовал от Еревана освободить восемь сел на границе

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В ходе делимитации между Азербайджаном и Арменией необходимо решить вопрос перехода под контроль Баку восьми эксклавных сел, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.
Он рассказал, что сейчас создается нормативно-правовая база для проведения делимитационных работ.
По словам Мустафаева, в последнее время армянские правительственные источники активно распространяют в СМИ недостоверные сообщения о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении, якобы находятся под «оккупацией» Азербайджана. При этом отмечается, что Азербайджан не признает этого и требует освобождения своих четырех оккупированных сел.
Азербайджанская сторона называет информацию об оккупации безосновательной, считает бесспорной принадлежность четырех неэксклавных сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы и требует их немедленного освобождения.
Кроме того, в рамках процесса делимитации должен решиться вопрос освобождения четырех эксклавных сел Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки Азербайджана.
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По словам Мустафаева, в последнее время армянские правительственные источники активно распространяют в СМИ недостоверные сообщения о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении, якобы находятся под «оккупацией» Азербайджана. При этом отмечается, что Азербайджан не признает этого и требует освобождения своих четырех оккупированных сел.
Кроме того, в рамках процесса делимитации должен решиться вопрос освобождения четырех эксклавных сел Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки Азербайджана.
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Ювелина Бернст