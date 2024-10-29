Балицкий: укрепления ВСУ в Запорожской области — средство для отмывания денег

Фото: istock/Wasan Tita
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подверг критике заявления украинских властей о завершении строительства второй линии обороны на подконтрольной ВСУ части региона, назвав их «пустыми словами» и способом для отмывания денег.
В своем Telegram-канале Балицкий прокомментировал сообщения киевских чиновников, заявив, что строительство укреплений используется для освоения финансов.
Ранее глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждал, что строительство оборонных сооружений в регионе почти завершено: вторая линия готова на 99,9%, а третья будет завершена в ближайшие недели. Балицкий, в свою очередь, заявил, что эти заявления «рассчитаны на легковерных», а средства, выделенные на укрепления, осваиваются без реальных результатов.
Читайте также:
Россия призвала США позволить СБ ООН остановить конфликт в Газе
Внук де Голля: США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке
Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области
Ранее глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждал, что строительство оборонных сооружений в регионе почти завершено: вторая линия готова на 99,9%, а третья будет завершена в ближайшие недели. Балицкий, в свою очередь, заявил, что эти заявления «рассчитаны на легковерных», а средства, выделенные на укрепления, осваиваются без реальных результатов.
«Более четырех миллиардов долларов уже освоили те, кто заседает в Запорожье, и более года пытаются выстроить какие-то сооружения. Всем понятно, куда ушли эти деньги. За год их фортификации изменились лишь на один ряд противотанковых надолбов, которые, видимо, отливались в Европе», — написал Балицкий.Он также добавил, что при украинском уровне коррупции средства, выделенные на укрепления, оплачиваются ценой жизней простых граждан Украины.
Читайте также:
Россия призвала США позволить СБ ООН остановить конфликт в Газе
Внук де Голля: США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке
Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области
Елена Перлова