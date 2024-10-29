Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Балицкий: укрепления ВСУ в Запорожской области — средство для отмывания денег

Балицкий: укрепления ВСУ в Запорожской области — средство для отмывания денег

29 октября 2024, 02:44
Фото: istock/Wasan Tita

Фото: istock/Wasan Tita

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подверг критике заявления украинских властей о завершении строительства второй линии обороны на подконтрольной ВСУ части региона, назвав их «пустыми словами» и способом для отмывания денег.
В своем Telegram-канале Балицкий прокомментировал сообщения киевских чиновников, заявив, что строительство укреплений используется для освоения финансов.

Ранее глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждал, что строительство оборонных сооружений в регионе почти завершено: вторая линия готова на 99,9%, а третья будет завершена в ближайшие недели. Балицкий, в свою очередь, заявил, что эти заявления «рассчитаны на легковерных», а средства, выделенные на укрепления, осваиваются без реальных результатов.



«Более четырех миллиардов долларов уже освоили те, кто заседает в Запорожье, и более года пытаются выстроить какие-то сооружения. Всем понятно, куда ушли эти деньги. За год их фортификации изменились лишь на один ряд противотанковых надолбов, которые, видимо, отливались в Европе», — написал Балицкий.
Он также добавил, что при украинском уровне коррупции средства, выделенные на укрепления, оплачиваются ценой жизней простых граждан Украины.

Читайте также:

Россия призвала США позволить СБ ООН остановить конфликт в Газе

Внук де Голля: США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области
#строительство
#деньги
#telegram
#запорожье
Россия призвала США позволить СБ ООН остановить конфликт в Газе
29 октября 2024, 02:18

Фото: Сайт Кремля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал США разрешить Совету Безопасности использовать свои полномочия для остановки конфликта в Газе. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза.

«Мы призываем США ответственно отнестись к своим обязанностям постоянного члена Совета Безопасности ООН и позволить этому органу, ответственному за поддержание международного мира, применить все доступные инструменты для прекращения конфликта», — подчеркнул Небензя.
По его словам, этот шаг может заложить фундамент для нового этапа мирного урегулирования палестино-израильского вопроса, основанного на принципе «двух государств для двух народов».

Российский дипломат отметил, что только такое решение способно предотвратить дальнейшую эскалацию, которая угрожает всему ближневосточному региону катастрофическими последствиями. Последний документ Совбеза ООН по конфликту в Газе — американская резолюция 2735, представленная с предложением поэтапного прекращения огня. Однако, как заявляют в российской миссии, действия США продолжают блокировать реальные шаги к миру, оставляя Совбез заложником американской политики.

Читайте также:

Внук де Голля: США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области

Внук де Голля назвал саммит БРИКС бесспорным успехом Путина
#сша
#оон
#дипломат
#совбез
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Внук де Голля: США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке
29 октября 2024, 02:09

Фото: Istock/Im Yeongsik

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль, заявил, что США не проявляют стремления к мирному урегулированию конфликтов ни на Украине, ни на Ближнем Востоке.
По его словам, Европе необходимо пересмотреть свою политику, восстановить отношения с Россией и вернуть себе суверенитет.

«Нужно осознать причины конфликта на Украине и влияние Америки, которое очевидно. США не заинтересованы в мире ни на Украине, ни на Ближнем Востоке. Пришло время слушать здравый смысл, чтобы обеспечить мир для нашего народа», — отметил де Голль на открытии выставки, посвящённой столетию дипломатических отношений между Францией и СССР.
По его мнению, смена президента в США не изменит их подхода к политике в отношении Европы и Франции. Де Голль подчеркнул, что восстановление сотрудничества с Россией — важный шаг для мира в Европе. Он также выразил мнение, что Франция должна обрести независимость и политическую зрелость, утерянную под влиянием предшествующих правительств.

Читайте также:

Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области

Внук де Голля назвал саммит БРИКС бесспорным успехом Путина

Двойная проблема: В США указали на тревожное положение ВСУ
#сша
#франция
#ссср
#мнение
#отношения
#выставки
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области
29 октября 2024, 01:01

Фото: istock/Ivan Cholakov

Министр обороны США Ллойд Остин, во время недавнего визита в Киев, получил персональный брифинг от украинских властей по планам действий Вооружённых сил Украины в Курской области.
Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.

«Министру был предоставлен детализированный брифинг по планам, касающимся Курской области», — подтвердила Сингх.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ попытались наступление в Курской области, однако их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, за время боёв украинские войска понесли потери, превышающие 25 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин назвал действия Украины провокацией и подчеркнул, что Россия будет отвечать на такие действия. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности мирных граждан.

Читайте также:

Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области

Внук де Голля назвал саммит БРИКС бесспорным успехом Путина

Двойная проблема: В США указали на тревожное положение ВСУ
#россия
#минобороны рф
#владимир путин
#президент
#человек
#операции
#режим
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Внук де Голля назвал саммит БРИКС бесспорным успехом Путина
29 октября 2024, 00:53

Фото: Сайт Кремля

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль, назвал саммит БРИКС в Казани, на который по приглашению российского президента Владимира Путина прибыли лидеры 36 стран, большим успехом России.
Об этом он заявил на выставке в Париже, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией и СССР.

«Мир стал многополярным, и Россия вместе с Китаем и Индией создаёт новую экономическую, финансовую и дипломатическую альтернативу, что соответствует интересам Франции и ЕС», — подчеркнул де Голль.
Он отметил, что саммит в Казани показал силу и единство БРИКС, став воплощением успешной политики Путина. Де Голль также отметил, что несмотря на попытки изолировать Россию, её экономика признана МВФ четвёртой в мире. По его мнению, успехи БРИКС делают это объединение привлекательным для других стран, и Франция могла бы рассмотреть присоединение к союзу.

Саммит БРИКС, прошедший в Казани с 22 по 24 октября, завершил председательство России в организации. Встреча прошла под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Читайте также:

Зеленский обвинил участников саммита БРИКС в поддержке России

В Кремле рассказали, почему встреча Путина и Гутерриша была непубличной

Зеленский призвал премьера Индии отказаться от нейтралитета по Украине
#россия
#франция
#экономика
#ссср
#саммит
#встреча
#мир
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двойная проблема: В США указали на тревожное положение ВСУ
Дэвис: ВСУ не хватает военных и вооружения
28 октября 2024, 23:49

Вооружённые силы Украины сталкиваются с серьёзной нехваткой ресурсов, что существенно влияет на их боеспособность.
Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале Deep Dive.

«Украинские военные сталкиваются с двойной проблемой. У них недостаточно личного состава и техники — в то время как у России есть и то, и другое», — отметил Дэвис.
По его мнению, несмотря на значительные усилия, военные действия со стороны Украины не приводят к результатам и не имеют перспективы на успех.В то же время российские войска продолжают наступление в Донбассе. Как сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью каналу Россия 24, за последние недели удалось освободить около тысячи квадратных километров территории, при этом потери противника составляют до двух тысяч человек в день.

На Западе всё чаще звучат опасения по поводу критической нехватки личного состава в ВСУ. Истощённые длительными боями, украинские войска вынуждены восполнять потери за счёт менее подготовленных новобранцев, что лишь усугубляет их положение.

Читайте также:

Евросоюз назвал условие для получения Украиной средств от российских активов

Евросоюз признал, что конфликт на Украине отошёл на второй план

Зеленский призвал премьера Индии отказаться от нейтралитета по Украине
#сша
#россия
#военные
#сергей шойгу
#человек
#youtube
#интервью
#счёт
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Караханов заявил о стремлении Запада испортить отношения РФ и Турции
28 октября 2024, 21:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов заявил о намерениях Запада испортить отношения Анкары и Москвы посредством формирования в Турции антироссийской коалиции во главе с экс-депутатом парламента республики Явузом Агиралиоглу.
«Запад активно формирует в Турции новую политическую силу во главе с Явузом Агиралиоглу. Он придерживается прозападных позиций. Проект нацелен на противодействие текущему российско-турецкому сближению. В основе его риторики лежит идеология Турана — объединения тюркоязычных стран от Балкан до Центральной Азии», — пояснил в беседе с NEWS.ru Караханов.

Он отметил, что такое движение уже привлекло молодёжную аудиторию. Однако, по его мнению, за внешне позитивными целями скрывается антироссийский вектор, имеющий целью испортить отношения Турции и России.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что развитие отношений с БРИКС отвечает интересами Анкары.

Читайте также:

Турция не смотрит на БРИКС как альтернативу НАТО и ЕС, заявил Эрдоган

FİKİR PANOSU: США хотят использовать Турцию в «новом проекте» против России

«Давление на Эрдогана»: Политолог раскрыл причастность Запада к теракту в Анкаре
#сша
#движение
#турция
#отношения
#политолог
#развитие
#ес
#нато
#запад
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новый глава парламента Австрии заявил, что не против переговоров с Путиным
28 октября 2024, 21:37

Фото: iStock/Teka77

Новоизбранный глава парламента Австрии Вальтер Розенкранц заявил, что не против проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит телеканал ORF.
Политик назвал вопрос о переговорах с российским лидером «щекотливым». По его словам, он отказался бы выпить бокал вина с Путиным, но согласился бы на проведение серьёзной встречи, в ходе которой смог бы повлиять на урегулирование конфликта на Украине.

На повторный вопрос журналистов о возможных переговорах с президентом России Розенкранц вновь ответил положительно. Он напомнил, что Австрия является нейтральным государством, которое обязано усаживать за стол переговоров конфликтующие стороны.

Читайте также:

Австрия готова стать местом для проведения переговоров между Россией и Украиной

Песков назвал победу «Австрийской партии свободы» внутренним делом государства

В США заявили о превращении Вены в центр российских шпионов
#австрия
#парламент
#политика
#владимир путин
#россия
#украина
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдеп США пригрозил Грузии последствиями при сохранении нынешнего курса
28 октября 2024, 21:24

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Госдеп США пригрозил Грузии «дальнейшими последствиями» в случае сохранения нынешнего политического курса и из-за якобы имевших место нарушений в ходе парламентских выборов. Об этом в понедельник заявил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
Он подчеркнул, что в течение всего года американские власти призывали грузинских коллег прекратить совершать антидемократические действия и вернуться к евро-атлантическому пути. Если же направление политики правительства Грузии не изменится, то США придётся прибегнуть к соответствующим мерам.

Также Миллер заявил, что Вашингтон присоединился к призыву международных и местных наблюдателей о полноценном расследовании якобы имевших место нарушений в ходе выборов 26 октября.

Читайте также:

Грузинская оппозиция требует проведения повторных парламентских выборов

В РФ допустили попытку организации цветной революции в Грузии после выборов

Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию
#грузия
#сша
#политика
#госдеп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Грузию прибывают подготовленные на Украине снайперы для организации провокаций
28 октября 2024, 20:29

Фото: iStock/Kachura Oleg

В Грузию начали прибывать подготовленные Украиной снайперы, которые будут устраивать провокации в ходе массовых акций протеста. Об этом сообщает ТАСС.
Неназванный собеседник агентства сообщил, что Запад, пытаясь раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после парламентских выборов 26 октября и устроить новую цветную революцию, не гнушается ничем. В страну направлены снайперы, специально подготовленные на Украине, с целью организации провокаций.

В настоящее время в Тбилиси проходит масштабная акция протеста, организованная действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая не признала результаты выборов. Оппозиция и недовольный народ требуют проведения повторных выборов, но с выполнением ряда требований, чтобы избежать фальсификации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Киев отправил в Грузию координатора группы экстремистов для подготовки провокаций

Украина собирает боевиков для организации беспорядков в Грузии

В Грузии проходит акция протеста против итогов парламентских выборов
#грузия
#украина
#митинг
#акция
#выборы
#парламент
#оппозиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников