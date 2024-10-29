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Министр обороны США Ллойд Остин, во время недавнего визита в Киев, получил персональный брифинг от украинских властей по планам действий Вооружённых сил Украины в Курской области.
Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ попытались наступление в Курской области, однако их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, за время боёв украинские войска понесли потери, превышающие 25 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин назвал действия Украины провокацией и подчеркнул, что Россия будет отвечать на такие действия. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности мирных граждан.
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«Министру был предоставлен детализированный брифинг по планам, касающимся Курской области», — подтвердила Сингх.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ попытались наступление в Курской области, однако их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, за время боёв украинские войска понесли потери, превышающие 25 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин назвал действия Украины провокацией и подчеркнул, что Россия будет отвечать на такие действия. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности мирных граждан.
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Елена Перлова