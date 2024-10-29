Фото: Сайт Кремля
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал США разрешить Совету Безопасности использовать свои полномочия для остановки конфликта в Газе. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза.
«Мы призываем США ответственно отнестись к своим обязанностям постоянного члена Совета Безопасности ООН и позволить этому органу, ответственному за поддержание международного мира, применить все доступные инструменты для прекращения конфликта», — подчеркнул Небензя.По его словам, этот шаг может заложить фундамент для нового этапа мирного урегулирования палестино-израильского вопроса, основанного на принципе «двух государств для двух народов».
Российский дипломат отметил, что только такое решение способно предотвратить дальнейшую эскалацию, которая угрожает всему ближневосточному региону катастрофическими последствиями. Последний документ Совбеза ООН по конфликту в Газе — американская резолюция 2735, представленная с предложением поэтапного прекращения огня. Однако, как заявляют в российской миссии, действия США продолжают блокировать реальные шаги к миру, оставляя Совбез заложником американской политики.
Читайте также:
Внук де Голля: США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке
Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области
Внук де Голля назвал саммит БРИКС бесспорным успехом Путина
Елена Перлова