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Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль, заявил, что США не проявляют стремления к мирному урегулированию конфликтов ни на Украине, ни на Ближнем Востоке.
По его словам, Европе необходимо пересмотреть свою политику, восстановить отношения с Россией и вернуть себе суверенитет.
По его мнению, смена президента в США не изменит их подхода к политике в отношении Европы и Франции. Де Голль подчеркнул, что восстановление сотрудничества с Россией — важный шаг для мира в Европе. Он также выразил мнение, что Франция должна обрести независимость и политическую зрелость, утерянную под влиянием предшествующих правительств.
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«Нужно осознать причины конфликта на Украине и влияние Америки, которое очевидно. США не заинтересованы в мире ни на Украине, ни на Ближнем Востоке. Пришло время слушать здравый смысл, чтобы обеспечить мир для нашего народа», — отметил де Голль на открытии выставки, посвящённой столетию дипломатических отношений между Францией и СССР.
По его мнению, смена президента в США не изменит их подхода к политике в отношении Европы и Франции. Де Голль подчеркнул, что восстановление сотрудничества с Россией — важный шаг для мира в Европе. Он также выразил мнение, что Франция должна обрести независимость и политическую зрелость, утерянную под влиянием предшествующих правительств.
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Елена Перлова