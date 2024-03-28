Балканист Третьякова заявила о готовности Сербии к интеграции Косова в СЕ

Фото: iStock/ffikretow
Балканист Мария Третьякова заявила, что Сербия была готова давно к тому, что Косово рано или поздно войдёт в Совет Европы, и сейчас президент страны Александр Вучич уже настраивает свою страну на этот процесс.
«Западные страны приняли решение об интеграции Приштины в качестве ассоциированного члена в Парламентскую ассамблею НАТО, до этого была одобрена либерализация виз между ними и Косово. Сербский президент готовит правительство и общественность к тому, чтобы они «проглотили» это решение», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Третьякова.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что уже в ближайшее время страна столкнётся с угрозой своим национальным интересам. Журналисты боснийской радиостанции, увидев это, предположили, что плохие новости связаны с возможным вступлением Косово в Совет Европы.
Читайте также:
Вучич заявил о грядущей и скорой угрозе национальным интересам Сербии
«Смерть НАТО»: В Белграде организовали массовый митинг против Альянса
Путин назвал бомбардировку Югославии в 1999 году началом войны в Европе
Мелисса Тимофеева