Путин назвал бомбардировку Югославии в 1999 году началом войны в Европе

Фото: сайт Кремля
НАТО фактически развязало войну в Европе, начав операцию в Югославии 25 лет назад. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
В интервью для документального фильм «Белград» на телеканале «Россия-1» глава государства подчеркнул, что действия НАТО недопустимы. Запад без получения резолюции Совета безопасности ООН начал боевые действия прямо в центре Европы.
В 1999 году НАТО начала бомбардировку Югославии (Сербия и Черногория), чему способствовало вооружённое противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии.
В результате этих бомбардировок погибли более 2,5 тысяч человек, среди которых было 87 детей.
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В 1999 году НАТО начала бомбардировку Югославии (Сербия и Черногория), чему способствовало вооружённое противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии.
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Анастасия Чинкова