Балтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией

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Энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме после выхода балтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ. Об этом информирует пресс-служба российского Минэнерго.
Эстония, Латвия и Литва решили отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии летом прошлого года.
По данным ведомства, суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт. Уточняется, что данный показатель в несколько раз превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение жителей Калининградской области.
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Екатерина Коршунова