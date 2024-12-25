Эксперт оценил вероятность блэкаута на Украине после слов Зеленского

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Электроэнергетика Украины в сложном положении, однако у российской стороны нет желания добивать ее, заявил «Ленте.ру» энергетик Игорь Юшков. Он уточнил, что киевский режим перенастроил работу своих энергетических систем. Кроме того, Юшков подчеркнул, что Россия бьет в ответ на шаги Украины.
«Как ни странно, они (украинские власти) еще и запаслись газом очень плохо. Может быть, даже в конце отопительного сезона придется кого-то отключать, особенно если будут резкие морозы. Поэтому в целом ситуация сложная для украинской энергетики, но мы не видим стремления России добить ее», — прокомментировал аналитик.Перед этим Владимир Зеленский оценил ракетную атаку по Украине. Со слов украинского политика, РФ хочет блэкаута на Украине. Также он назвал количество ракет и дронов, использованных Россией.
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