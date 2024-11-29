Балтийские страны отсоединятся от российской электроэнергетической сети 8 февраля

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Страны Балтии отсоединятся от российской электроэнергетической сети и подключатся к европейской 8 февраля, сообщила эстонская энергокомпания Elering.
Литва, Эстония и Латвия до конца 2024 года продолжат реализовывать меры, которые необходимы для синхронизации.
В данный момент энергосистемы трех государств работают в системе IPS/UPS: в ней частоту контролирует Российская Федерация. После синхронизации с частотой континентальной Европы балтийские страны будут иметь возможность самостоятельно управлять ею.
Балтийские операторы ещё летом подписали документ о выходе из единой с РФ энергосистемы . Стоит уточнить, что Литва, Эстония и Латвия остаются частью БРЭЛЛ лишь технически — весной 2022 года все три государства приняли решение добровольно отказаться от поставок электричества из России, и 22 мая отечественная «Интер РАО» прекратила поставлять им энергию.
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В данный момент энергосистемы трех государств работают в системе IPS/UPS: в ней частоту контролирует Российская Федерация. После синхронизации с частотой континентальной Европы балтийские страны будут иметь возможность самостоятельно управлять ею.
Балтийские операторы ещё летом подписали документ о выходе из единой с РФ энергосистемы . Стоит уточнить, что Литва, Эстония и Латвия остаются частью БРЭЛЛ лишь технически — весной 2022 года все три государства приняли решение добровольно отказаться от поставок электричества из России, и 22 мая отечественная «Интер РАО» прекратила поставлять им энергию.
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Ольга Енгалычева