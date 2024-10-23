Литва расторгает соглашение с Россией о торговом судоходстве

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Правительство Литвы одобрило предложение о денонсации соглашения с Россией о торговом судоходстве. Об этом сообщает пресс-служба министерства сообщений и транспорта прибалтийской страны. Договор расторгли, как отмечается, из-за фактической остановки сотрудничества стран.
«С учетом того, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно, целесообразно этот договор денонсировать», — указывается в заявлении.Теперь документ о денонсации, получив одобрение правительства, направили на утверждение в Сейм (парламент) Литвы.
Соглашение о торговом судоходстве Россия и Литва подписали больше 30 лет назад — в 1993 году. В силу договор вступил на следующий год.
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