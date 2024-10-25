Литва начнет демонтаж линий электропередач с Россией и Белоруссией

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH
Весной 2025 года Литва планирует начать демонтаж линии электропередач с Россией и Белоруссией, сообщает Литовский оператор электросетей Litgrid.
8 февраля 2025 года все линии белорусского и российского направления подлежат отключению, поскольку истекает срок договора об электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Уже весной того же года невостребованные конструкции будут демонтированы.
Ранее литовское правительство исключило линии электропередачи с РФ и Белоруссией из списка важных для национальной безопасности объектов. Министерство энергетики Литвы также отметило, что после синхронизации электросетей республики с континентальной Европой, соединение с Калининградской областью и Белоруссией для функционирования электрохозяйства страны потеряло необходимость.
Читайте также:
Литва расторгла соглашение с РФ о торговом судоходстве, действовавшее 30 лет
Литва расторгает соглашение с Россией о торговом судоходстве
Литва активизировала подготовку к «вторжению России»
Ольга Енгалычева