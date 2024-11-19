Telia: в Балтийском море повреждён кабель связи между Литвой и Швецией

Фото: iStock/Christoph Burgstedt
Между Литвой и Швецией был повреждён подводный кабель связи в Балтийском море. Об этом сообщил в эфире LRT директор по технологиям компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс.
Инцидент произошёл в воскресенье утром, около 10:00 по литовскому времени.
По словам директора в радио LRT, системы сразу зафиксировали потерю связи.
Повреждение снизило доступ к интернет-ресурсам на треть, так как связь со Швецией осуществляется по трём кабелям.
Шемешкявичюс отметил, что данный кабель уже достаточно старый и ранее подвергался авариям. Случаев диверсий или саботажа не зафиксировано.
Директор компании добавил, что подобные инциденты чаще всего связаны с судоходством. К примеру, корабль, неправильно поставив якорь, может зацепить и оборвать трос. Расследование причин повреждения продолжается.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на дне Балтийского моря повреждён подводный кабель между ФРГ и Финляндией.
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По словам директора в радио LRT, системы сразу зафиксировали потерю связи.
Повреждение снизило доступ к интернет-ресурсам на треть, так как связь со Швецией осуществляется по трём кабелям.
Шемешкявичюс отметил, что данный кабель уже достаточно старый и ранее подвергался авариям. Случаев диверсий или саботажа не зафиксировано.
Директор компании добавил, что подобные инциденты чаще всего связаны с судоходством. К примеру, корабль, неправильно поставив якорь, может зацепить и оборвать трос. Расследование причин повреждения продолжается.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на дне Балтийского моря повреждён подводный кабель между ФРГ и Финляндией.
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Мария Моисеева