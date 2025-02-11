Стало известно, что Трамп звонил Путину несколько раз

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Телефонных разговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом было несколько, однако первичная инициатива исходила из США. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Беседы глав государств, как отмечается, длились долго.
«По данным источников Pravda.Ru в дипломатических кругах: звонков было несколько; первичная инициатива была за Трампом; разговоры были долгими, но «без печенегов, Трамп компетентен в исторических подоплеках» — имеется в виду лекция Владимира Путина об истории России во время интервью Такеру Карлсону в прошлом году», — отмечает издание.Вместе с тем в своей соцсети Truth Social Трамп сделал репост статьи с высказыванием Путина о том, что президент США быстро наведет порядок в отношениях с Европой, и она «встанет у ноги хозяина», сообщают argumenti.ru. Российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным отмечал, что европейские элиты пытались повлиять на результат выборов в Штатах, боролись с Трампом, но тот все равно победил, что вызвало у них растерянность.
«В интервью Зарубину Владимир Путин заявил, что Европа с удовольствием выполняла любой приказ США при бывшем главе Белого дома Джозефе Байдене. Как отметил Путин, европейским элитам больше нравился Байден, так как у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо», — говорится в материале.Читайте также:
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