Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релоканты и иноагенты, которые уехали в Европу, скоро узнают, какой на вкус порошок из личинок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В Европейском союзе вступил в силу закон, разрешающий использовать в пищевой промышленности порошок из личинок желтого мучного червя, отметил Володин. По его словам, в европейских странах можно будет добавлять протертое насекомое в различные продукты — например, хлеб, сыр и другие.
Европейские политики, упомянул спикер Госдумы, объясняют необходимость соответствующей добавки получением альтернативного источника белка. Володин подчеркнул, что в реальности данное решение связано с крахом европейской экономики на фоне санкционной политики Запада по отношению к РФ.
Разведение насекомых требует меньших затрат, однако их употребление в пищу может спровоцировать серьезные болезни, заключил парламентарий.
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Европейские политики, упомянул спикер Госдумы, объясняют необходимость соответствующей добавки получением альтернативного источника белка. Володин подчеркнул, что в реальности данное решение связано с крахом европейской экономики на фоне санкционной политики Запада по отношению к РФ.
Разведение насекомых требует меньших затрат, однако их употребление в пищу может спровоцировать серьезные болезни, заключил парламентарий.
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Екатерина Коршунова