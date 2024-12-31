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Бандиты из Венесуэлы пытаются проникнуть в США до инаугурации Трампа

NYT: бандиты из Венесуэлы нападают на пограничные переходы между США и Мексикой
Фото: iStock/Stadtratte

Фото: iStock/Stadtratte

Члены венесуэльской банды Tren de Aragua, вооружённые ножами, нападают на пограничные переходы в Эль-Пасо в штате Техас. Они пытаются прорваться в США и угрожают нападением на пограничников, которые попытаются их остановить, пишет газета The New York Times.


Отмечается, что на прошлой неделе 20 венесуэльских бандитов с лезвиями, разбитыми бутылками и шинами совершили попытку прорыва в Штаты. Следующая попытка ожидается на Новый год. Тюремная банда пытается привлечь ещё больше боевиков, чтобы прорваться в США до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Анонимный информатор предупредил власти Техаса, что насильственные вторжения будут продолжаться каждые сутки около трёх часов ночи. Также он отметил, что банда попытается причинить вред солдатам Нацгвардии Техаса, особенно в те моменты, когда они остаются без офицеров.

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#мексика
#сша
#граница
#политика
#дональд трамп
Американские военные два дня подряд наносили удары по Йемену
31 декабря 2024, 19:14

Фото: istockphoto/NickolayV

Американские военные нанесли серию ударов по военным объектам представителей шиитского военно-политического движения «Ансар Алла», иначе называемым хуситами. атаки производились два дня подряд, 30 и 31 декабря.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). В сообщении указано, что удары по объектам в Сане и в прибрежных районах контролируемой хуситами йеменской территории достигли цели.

Целями для кораблей Военно-морских сил США и авиации стали командные пункты, центры производства оружия, склады вооружений, военной техники и боеприпасов, а также ангары для ракет и беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что в ходе операции была уничтожена береговая радиолокационная станция (РЛС) и сбиты семь крылатых ракет и один беспилотник над Красным морем.

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#йемен
#хуситы
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ООН: Украина не доказала законность своих действий по запрету УПЦ
31 декабря 2024, 18:34

Фото: iStock/ Alex Milan

Согласно докладу УВКПЧ ООН Украина не доказала законность своих действий по запрету Украинской православной церкви (УПЦ), передало агентство РИА Новости.
Исходя из доклада Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека, Украина не доказала законность своих действий по запрещению Украинской православной церкви.

С 23 сентября на территории страны вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный главой киевского режима Владимиром Зеленским закон, который позволяет запретить УПЦ.

«Роспуск религиозной организации является серьезным ограничением, которое влияет на способность отдельных лиц исповедовать свою религию или убеждения вместе с другими и угрожает жизнеспособности сообщества в целом, что требует очень серьезных обоснований», — говорилось в докладе.

Подчёркивалось, что Украина не продемонстрировала необходимость данной меры, сообщалось в докладе.

«Религиозная организация должна быть распущена, если ее «уполномоченные лица» признаны виновными в различных преступлениях, в том числе против национальной безопасности», — полагают в ООН.


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#украина
#оон
#церковь
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В Словакии предупредили о вреде для Европы остановки транзита газа через Украину
31 декабря 2024, 18:29

Фото: istockphoto/Yakobchuk

Словакия обеспечена газом на случай прекращения Украиной транзита голубого топлива из России. Но такое решение причинит вред Европе.
Об этом заявили в министерстве экономики республики. По мнению экспертов ведомства, остановка транзита российского газа не является рациональным решением. В конечном итоге это приведёт к росту цен на европейских топливных рынках. Такой шаг окажет негативное влияние и на Словакию.

В министерстве подчеркнули, что российский газ и дальше будет поступать в Европу, так как против него не вводилось никаких санкций. Украину же и саму коснутся негативные последствия, так как страна лишится платежей за транзит. Что касается Словакии, то в республике загодя подготовились к столь «нелогичному шагу» Киева и накопили достаточные запасы газа, а также проработали альтернативные поставки на 2025 год.

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#европа
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Стало известно, кто помешал Трампу остановить конфликт на Украине до инаугурации
Соскин: Зеленский не дал Трампу остановить боевые действия до инаугурации
31 декабря 2024, 17:49

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не дали избранному президенту США Дональду Трампу выполнить обещание по остановке боевых действий на Украине до его инаугурации. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Он подчеркнул, что Трамп предпринял попытку добиться прекращения боевых действий на Украине через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил Зеленскому рождественское перемирие. Однако украинский лидер и представители его офиса отвергли это предложение, сорвав тем самым планы Трампа.

Избранный президент США в ходе своей избирательной кампании неоднократно заявлял, что ещё до официального вступления в должность остановит конфликт на Украине.

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SHOT: Депутат Милонов на новогодних каникулах отправится по борделям
31 декабря 2024, 17:21

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Народные избранники по-разному планируют встречать Новый год и проводить каникулы. Например, депутат Государственной думы Виталий Милонов уже в первых числах января отправится в рейды по борделям вейп-шопам.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, который опросил парламентариев на предмет их планов на новогодние праздники. Милонов всерьёз намеревается добиться закрытия подпольных борделей магазинов, торгующих вейпами электронными сигаретами. Именно с этой целью он собирается устроить рейды по этим точкам. Что касается новогоднего стола, то депутат планирует лакомиться за ним нормандскими блюдами из лосося.

Председатель думского комитета по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий поделился с корреспондентом телеграм-канала, что предпочитает на новогоднем столе простые блюда, типа котлеты с картофельным пюре. На долгих празднчных выходных он отправится на новые российские территории.

Нина Останина рассказала, что очень любит сама накрывать и украшать новогодний стол, что сделает и в этом году. Конечно, обязательно будет вместе с близким смотреть новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина.

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Новогоднее обращение Владимира Путина стало одним из самых коротких
31 декабря 2024, 17:18

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин из Кремля обратился к жителям страны с традиционным новогодним поздравлением. В этом году его выступление дилтся 3 минуты 35 секунд.
Первыми поздравительную речь главы государства услышали жители Камчатки и Чукотки, где Новый год наступил на девять часов раньше, чем в Москве. Нынешнее предпраздничное выступление Путина стало одним из самых коротких за всё время его президентства.

Длительность новогоднего обращения президента к согражданам не является постоянной величиной варьируется год от года. Рекордным по продолжительности стало выступление в 2022 году, записанное в штабе Южного военного округа среди бойцов-участников СВО. Оно продолжалось около девяти минут. Самым коротким стало поздравление россиян с Новым 2006-м годом — чуть более двух минут.

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Рютте обещал срочно рассмотреть предложение о военных патрулях в Балтийском море
31 декабря 2024, 15:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Марк Рютте пообещал в срочном порядке рассмотреть предложение Польши о военных патрулях в Балтийском море. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в своём выступлении, транслировавшемся телеканалом TVP Info.
27 декабря Рютте сообщил, что НАТО планирует увеличить военное присутствие в Балтике. Это связано с инцидентами на подводных энергетических кабелях между Эстонией и Финляндией, а также с кабелями, соединяющими Германию с Финляндией и Швецию с Литвой. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обвинила в произошедшем танкер, перевозивший российскую нефть, и пообещала ввести санкции против него. Заявление она сделала, не дождавшись результатов расследования.

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#заявление
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Путин из Кремля поздравил сограждан с Новым годом
31 декабря 2024, 15:54

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением. Первым обращение главы государства увидели услышали жители Камчатки и Чукотки.
В этих дальних регионах Новый год наступил на девять часов раньше, чем в Москве. Незадолго до полуночи по местному времени новогоднее обращение президента по очереди увидят жители всех часовых поясов страны. Позже всех — в Калининграде, через час после Москвы.

Владимир Путин почти всегда поздравляет сограждан из Кремля, но бывают исключения. Например, в 2022 году — в год начала специальной военной операции — глава государства обращался к россиянам из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении бойцов СВО.

31 декабря 2013 года российский лидер поздравлял свой народ из Хабаровска, где он встречался с людьми, пострадавшими от наводнения. Причём жители Камчатки увидели поздравление, записанное ранее в Кремле, а во всех остальных регионах транслировалась уже запись, сделанная в Хабаровске.

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Италия направит 13 миллиардов евро на поддержку украинской энергетики
31 декабря 2024, 15:00

Фото: istockphoto/Vera_Petrunina

Италия намерена выделить 13 миллиардов евро на поддержку энергетической системы Украины. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел государства на Апеннинском полуострове.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте итальянского внешнеполитического ведомства. Уточняется, что средства в указанном объёме будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины по рекомендации министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

В министерстве отметили, что выделение этих денег является важным шагом в ряде мер, принимаемых для восстановления энергетических объектов и инфраструктуры, повреждённых либо полностью уничтоженных в ходе боевых действий. В публикации МИД обращается внимание на то, что таким образом подтвердила своё намерение и далее поддерживать энергетику Украины.

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