Бандиты из Венесуэлы пытаются проникнуть в США до инаугурации Трампа

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Члены венесуэльской банды Tren de Aragua, вооружённые ножами, нападают на пограничные переходы в Эль-Пасо в штате Техас. Они пытаются прорваться в США и угрожают нападением на пограничников, которые попытаются их остановить, пишет газета The New York Times.
Отмечается, что на прошлой неделе 20 венесуэльских бандитов с лезвиями, разбитыми бутылками и шинами совершили попытку прорыва в Штаты. Следующая попытка ожидается на Новый год. Тюремная банда пытается привлечь ещё больше боевиков, чтобы прорваться в США до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.
Анонимный информатор предупредил власти Техаса, что насильственные вторжения будут продолжаться каждые сутки около трёх часов ночи. Также он отметил, что банда попытается причинить вред солдатам Нацгвардии Техаса, особенно в те моменты, когда они остаются без офицеров.
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