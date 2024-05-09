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Маск: Из-за нелегальных мигрантов в Штатах скоро не останется американцев

09 мая 2024, 10:02
Фото: istockphoto/Naeblys

Фото: istockphoto/Naeblys

Из-за провальной миграционной политики администрации Байдена в Соединённых Штатах скоро совсем не останется американцев. Такое мнение высказал предприниматель и миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.


В своей социальной сети X (бывший Twitter), собственником которой является он сам, эксцентричный миллиардер написал, что предстоящие осенью нынешнего года президентские выборы, по всей видимости, будут последними, на которых голосовать будут действительно граждане США. Причина этого заключается в массовом притоке нелегальных мигрантов из самых разных стран.

Маск также добавил, что целью Демократической партии является лишение американцев права голоса путём ввоза на территорию страны как можно большего количества нелегальных мигрантов.

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Путин: Россия никому не позволит ей угрожать
09 мая 2024, 10:26

Фото: сайт Кремля

Россия никому не позволит ей угрожать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Красной площади в рамках парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Он отметил, что стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности. По словам президента, западные страны пытаются разжигать межнациональную вражду, а также мировые конфликты. Помимо этого, он отметил, что они пытаются сдерживать суверенные центры развития.

На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.

Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#день победы
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НАТО не направит войска на Украину
Столтенберг: у НАТО нет намерения быть напрямую вовлеченной в кризис на Украине
09 мая 2024, 10:10

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет намерения быть напрямую вовлеченной в конфликт на Украине. Об этом пишет «‎РИА Новости».
«НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте», — заявил он.

От отметил, что перед НАТО стоят две задачи: не допустить распространения конфликта за пределы Украины, а также поддержать Киев.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киев
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Шольц сделал неожиданное заявление об украинском конфликте
Шольц: Конфликт на Украине будет длиться дольше, чем хотелось бы Евросоюзу
09 мая 2024, 09:52

Фото: сайт Кремля

Конфликт на Украине затянется и будет продолжаться дольше, чем хотелось бы западным союзникам Киева. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Он также добавил, что страны Евросоюза должны быть готовы к тому, что военные действия на Украине продлятся дольше, чем хотелось бы европейцам. Слова немецкого политика приводит портал Tagesschau. Шольц также призвал партнёров по Евросоюзу поставлять Киеву больше систем противовоздушной обороны Patriot, в которых ВСУ испытывают острую необходимость. В апреле Германия отправила на Украину очередную батарею Patriot. Шольц выразил надежду, что другие страны последуют этому примеру.

Москва не раз заявляла, что военные поставки Запада на Украину препятствуют мирному урегулированию, затягивают конфликт и напрямую вовлекают в него страны НАТО.

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#шольц
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Захарова уподобила политику Санду экспериментам Третьего рейха
09 мая 2024, 09:30

Фото: пресс-служба МИД РФ

Политика, проводимая президентом Молдавии Майей Санду, сопоставима с экспериментами Третьего рейха над национальностью людей и языком. Нынешний молдавский лидер останется тёмным пятном в истории страны.
Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она добавила, что молдавский язык продолжит существовать для большинства жителей страны и после ухода со своего поста Санду, при которой государственный язык был официально переименован в румынский.

Захарова назвала то, что молдавский язык по одному росчерку пера правительства Санду превратился в румынский элементами геноцида против целого народа. Она подчеркнула, что, пережив «эпоху Санду», молдаване сохранят свою идентичность как народа, сохранят свой язык и самобытную культуру.

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#молдавия
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Экс-командующий НАТО хочет нейтрализации Калининграда
Экс-командующий НАТО в Европе Ставридис не исключил нейтрализацию Калининграда
09 мая 2024, 09:23

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Калининград нужно будет «нейтрализовать» в случае вооруженного конфликта с Россией, так как там находятся значительные силы. Такое мнение выразил бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, приводит его слова Bloomberg.
Он пояснил, что внушительная часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. Ставридис не исключил, что в городе также может располагаться ядерное оружие.

В случае прямого конфликта НАТО с Россией, нужна будет «нейтрализация» Калининграда, чтобы РФ утратила контроль над «Сувалкским коридором» на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС, заключил бывший военный.

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#ядерное оружие
#рф
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Профессор Марплс дал прогноз о будущем Украины в НАТО
Профессор Марплс: Путь в НАТО для Украины закрыт
09 мая 2024, 08:55

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украина не сможет вступить в НАТО, несмотря на многочисленные оптимистичные заявления Вашингтона по этому поводу. Об этом заявил профессор факультета исследований России Альбертского университета в Канаде Дэвид Марплс.
Он подчеркнул, что политику Североатлантического альянса относительно включения в блок новых государств определяет всё-таки не госсекретарь США Энтони Блинкен. Для этого необходимо единогласное решение всех членов альянса. Однако известно, что в НАТО есть сразу несколько стран, которые не готовы дать согласие на вступление Украины, указал профессор Марплс.

Он также отметил, что помимо отсутствия консенсуса в НАТО, вступлению Украины в блок препятствует конфликт с Россией. Любая страна перед вступлением в альянс должна прежде завершить все конфронтации у собственных границ, подчеркнул Марплс. Эксперт сделал однозначный вывод: на данном этапе вступление Украины в НАТО невозможно.

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#нато
#блинкен
#украина
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Кэмерон обратится к Западу по поводу конфликта России и Украины
Глава МИД Британии Кэмерон обратится к Западу по поводу конфликта РФ и Украины
09 мая 2024, 08:53

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон намерен выступить в парламенте страны 9 мая и призвать Запад «занять более жесткую позицию для более жесткого мира». Об этом пишет The Guardian.
По его мнению, Запад не усвоил урок из вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
«Я вижу слишком много примеров, когда этот урок не был усвоен», — заявил министр.

Кэмерон пояснил, что действия России демонстрируют, что недостаточная реакция на происходящее «только подстегивает агрессора». В своей речи он также намерен затронуть вопрос вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#сша
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#запад
#рф
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Депутаты из партии Зеленского ушли из зала во время награждения Залужного
09 мая 2024, 08:42

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Депутаты из партии украинского президента Владимира Зеленского дружно покинули зал заседаний городского совета Киева во время награждения бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.
Украинское издание «Страна.ua» передаёт, что депутаты фракции в полном составе покинули сессионный зал во время голосования за присвоение экс-главкому ВСУ и поэтессе Лине Костенко звания «Почетный гражданин Киева». Сопредседатель фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевском совете Дмитрий Белоцерковец предположил, что председатель фракции «Слуга народа» Андрей Витренко, мог получить соответствующий звонок из офиса президента.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил, что экс-главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный стал почетным гражданином столицы Украины «за личные заслуги во время обороны Киева и защиту суверенитета» украинского государства.

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#удар
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Си Цзиньпин прибыл в Будапешт и проведёт переговоры с Виктором Орбаном
09 мая 2024, 07:41

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин накануне вечером прибыл с официальным визитом в столицу Венгрии Будапешт. Там он проведёт переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком.
Самолёт китайского лидера приземлился в аэропорту Будапешта 8 мая за несколько минут до 21:00 по местному времени (22:00 по Москве). Официальная программа визита начнётся в четверг, 9 мая, когда в Будайской крепости его примет глава венгерского правительства Виктор Орбан, передаёт портал Index.hu.

В последний раз Си Цзиньпин посещал Венгрию 15 лет назад. В этот раз он впервые прибыл в Будапешт с супругой. В четверг состоится торжественный обед, на котором также будет присутствовать супруга Виктора Орбана. На этот же день запланирована встреча председателя КНР с президентом Тамашем Шуйоком. Вечером в резиденции венгерского правительства пройдёт церемония подписания договоров.

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