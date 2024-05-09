Маск: Из-за нелегальных мигрантов в Штатах скоро не останется американцев

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Из-за провальной миграционной политики администрации Байдена в Соединённых Штатах скоро совсем не останется американцев. Такое мнение высказал предприниматель и миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
В своей социальной сети X (бывший Twitter), собственником которой является он сам, эксцентричный миллиардер написал, что предстоящие осенью нынешнего года президентские выборы, по всей видимости, будут последними, на которых голосовать будут действительно граждане США. Причина этого заключается в массовом притоке нелегальных мигрантов из самых разных стран.
Маск также добавил, что целью Демократической партии является лишение американцев права голоса путём ввоза на территорию страны как можно большего количества нелегальных мигрантов.
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