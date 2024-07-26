Сооснователь крупнейшего в Мексике наркокартеля сдался властям США

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Сооснователь крупнейшего в Мексике наркокартеля «Синалоа» 76-летний Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия и Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина «Коротышки» Гусмана, сдались американским властям. Об этом сообщила радиостанция adn40.
Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило, что они сдались властям. Их задержали в одном из частных аэропортов приграничного города в штате Техас.
«Эль Майо», который вместе с «Коротышкой» основал наркокартель ни разу не был пойман властями. Однако в отношении него ведётся сразу несколько расследований, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ и организованной преступностью.
По данным Управления по борьбе с наркотиками, он является главным торговцем фентанилом в США.
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«Эль Майо», который вместе с «Коротышкой» основал наркокартель ни разу не был пойман властями. Однако в отношении него ведётся сразу несколько расследований, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ и организованной преступностью.
По данным Управления по борьбе с наркотиками, он является главным торговцем фентанилом в США.
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Анастасия Чинкова