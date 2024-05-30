Кандидата в мэры мексиканского города застрелили на встрече с избирателями

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В мексиканском штате Герреро был застрелен кандидат на пост главы муниципалитета Коюка-де-Бенитес от оппозиционной коалиции Хосе Альфредо Кабрера Барриентос. Это произошло на закрытии избирательной кампании в общине Лас-Ломас.
Как сообщается в блоге Новостного агентства Герреро в социальной сети X (бывший Twitter), Барриентос приехал на завершающую встречу с избирателями в общину, из которой был родом. Во время разговора с людьми, к кандидату в мэры от оппозиционного блока PRI-PAN-PRD со спины подошёл неизвестный с пистолетом и произвёл по меньшей мере 16 выстрелов. Барриентос скончался на месте.
По данным исследовательского центра Laboratorio Electoral, в Мексике менее чем за год, начиная с прошлого лета, были убиты 82 человека, связанные с избирательным процессом. Из них 34 были кандидатами на различные местные должности. Всего за 2023-2024 год в этой сфере зафиксировано 2 172 случая насилия, включая угрозы и похищения.
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Александр Бойцов