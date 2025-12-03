Банкир признался в желании мира с США
CNN: Глава ВТБ Костин признался, что хочет мира с Америкой
Россия нацеливается на мирное сосуществование и развитие взаимовыгодных отношений, включая сотрудничество с экономически развитыми странами.
Об этом заявил президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью CNN.
«Россия не хочет войны. Россия хочет мира с Америкой и остальным миром», — сказал собеседник.
По его мнению, российско-американское сотрудничество может охватывать различные области, такие как добыча полезных ископаемых, атомная энергетика, освоение Арктики и космоса. Костин подчеркнул заинтересованность РФ в развитии отношений с американской стороной, поскольку последняя является великой экономической державой.