Банкир признался в желании мира с США

03 декабря 2025, 12:13

CNN: Глава ВТБ Костин признался, что хочет мира с Америкой

Фото: istockphoto/vchal

Россия нацеливается на мирное сосуществование и развитие взаимовыгодных отношений, включая сотрудничество с экономически развитыми странами.





Об этом заявил президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью CNN.





«Россия не хочет войны. Россия хочет мира с Америкой и остальным миром», — сказал собеседник.