В Госдуме раскрыли, зачем Россия и США сохранили детали встречи в тайне

03 декабря 2025, 12:08

Депутат Чепа: детали диалога России и США сохранили в тайне от противников

Фото: kremlin.ru

Детали встречи России и США сохранили в тайне, чтобы у противников не было возможности создавать шум и давление. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, пятичасовой диалог между российской и американской сторонами включал в том числе конструктивные предложения. Встреча проходила в конфиденциальном формате, так как есть определенные «силы», которые не могут воспринимать никакие инициативы.

«Что это за силы, нам понятно. Все делается в такой конфиденциальной форме, чтобы не дать возможности противникам перелопачивать все эти моменты, создавать вокруг лишний шум и оказывать давление на определенные стороны», — сказал депутат.