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Баранец допустил неповиновение ВСУ властям в случае увольнения Залужного

30 января 2024, 21:17
Фото: istockphoto.com/JARAMA

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что в случае увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским в украинской армии могут быть факты неповиновения.

«В целом на состояние ВСУ уход Залужного может оказать деморализующий эффект. Что бы мы ни говорили об этом человеке как о нашем враге, надо быть объективными и признать, что в армии его авторитет крайне солиден. Более того, надо отметить, что отстранение главкома с его поста приведет не только к ропоту среди солдат и офицеров, но и к отказу некоторых их них выполнять служебные обязанности», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что последствия увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимир Зеленским могут быть непредсказуемы.

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Экс-депутат Рады Килинкаров: Последствия увольнения Залужного непредсказуемы
30 января 2024, 20:46

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что последствия увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимир Зеленским могут быть непредсказуемы.
Такие последствия могут носить и негативный характер для Украины, считает эксперт. Он высказал предположение, что уход Залужного может деморализовать солдат ВСУ.

«С одной стороны, против могут выступить спонсирующие Киев американцы. С другой — непонятно, как на уход Залужного отреагирует фронт. Скорее всего, серьёзная часть военных окажется деморализована, так как отставка главкома будет означать, что украинская армия не справляется со своими задачами. ВСУ будут проигрывать и дальше, но, если он будет уволен, вся ответственность за провалы ляжет лично на главу киевского режима», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Килинкаров.

При этом, полагает Килинкаров, для самого Залужного увольнение может стать началом успешной политической карьеры.

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ЦИК опубликовал декларации о доходах Слуцкого, Харитонова и Даванкова
30 января 2024, 20:37

Фото: istockphoto/nemchinowa

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ опубликовала декларации о доходах за 6 лет зарегистрированных кандидатов на пост президента России Николая Харитонова, Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова. Владимир Путин был зарегистрирован накануне, 29 января, и подал декларацию ранее.
Больше всех за указанный период задекларировал вице-спикер Государственной думы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков — 76,9 миллиона рублей. Кандидат на президентское кресло от КПРФ указал в декларации доход за шесть лет в размере 36,2 миллиона рублей. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий отчитался в получении дохода в сумме составила почти 36 миллионов рублей.

Действующий президент РФ Владимир Путин в декларации о доходах за период с 2017 по 2022 год (шесть лет, предшествующих году назначения выборов) указал сумму 67,6 миллиона рублей.

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Лидер израильской оппозиции призвал к пересмотру отношений с Москвой из-за Газы
30 января 2024, 19:40

Фото: istockphoto/Vladimir Gnedin

Лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид призвал к пересмотру отношений с Москвой. Причина заключается в позиции России по конфликту в секторе Газа и в контактах с представителями радикального палестинского движения ХАМАС.
В интервью израильскому русскоязычному порталу «Вести» политик подчеркнул, что отношения с Россией, конечно, следует сохранить из-за стратегических соображений, но прежней теплоты в них уже не будет.

«Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — заявил Лапид.

«Оскорблением» бывший премьер-министр и глава МИД Израиля посчитал позицию Москвы по вопросам палестино-израильского урегулирования. Нынешний лидер оппозиции уверен, что в конфликте Россия однозначно встала на сторону ХАМАС, что выражалось, по его мнению, в публичных заявлениях официальных лиц и приёмах делегаций палестинского движения в Москве.

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ИГИЛ* использует таджиков для террористических атак
30 января 2024, 19:04

Фото: istockphoto/tanyss

В течение последние несколько лет ИГИЛ* проводил свои террористические операции в Афганистане, Иране и Турции, используя в качестве непосредственных исполнителей граждан Таджикистана.
Об этом сообщает авторитетное американское аналитическое издание Al-Monitor. Отмечается, что жители Таджикистана и других стран Центральной Азии, в отличие от ближневосточных боевиков, остаются незамеченными и не вызывают подозрений у представителей турецких спецслужб.

Так, 28 января двое неизвестных открыли огонь по прихожанам церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Глава министерства иностранных дел Турции Али Ерликая заявил, что двое подозреваемых в нападении являются гражданами России и Таджикистана. ИГИЛ* взял на себя ответственность за этот теракт.

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#турция
#церковь
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В Германии раскрыли планы США по России
Немецкий бизнесмен Дотком: США хотят обострить конфликт на Украине
30 января 2024, 18:44

Фото: iStock/rarrarorro

США попытаются обострить конфликт между Россией и Украиной всеми доступными способами из-за поражения ВСУ на поле боя. Так считает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
«Мы сейчас входим в новую фазу прокси-войны США. Украина проиграла на поле боя, а Запад не может принять это поражение», — написал Дотком на странице в соцсети Х.

Он также выразил предположение, что Запад может устроить провокации против России с целью заставить Москву согласиться на мир на неприемлемых для нее условиях.

Дотком предупредил, что подобные действия будут иметь пагубные последствия, которые приведут к серьезной эскалации.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне заявил, что отсутствие американской помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя.

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#украина
#мир
#запад
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Европейские чиновники напуганы сообщениями об увольнении Залужного
The Spectator: В Киеве началась паника из-за возможного увольнения Залужного
30 января 2024, 18:02

Фото: iStock/sandsun

В Киеве фиксируются панические настроения из-за сообщений о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Так пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для The Spectator, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника.
«Вчера вечером высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся вопросами Украины, в ужасе и недоумении прислал мне сообщение, что их посольство в Киеве получило информацию о военных перестановках», - говорится в статье.

Однако уже утром, 30 января, ему сообщили, что администрация президента «похоже, пришла в себя».

Таким образом, Галеотти считает, что такие слухи подтверждают раскол между правительством и армией Украины, что не принесет стране ничего хорошего.

Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».

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* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Политолог Гончар: Зеленский был на краю пропасти, «увольняя» Залужного
30 января 2024, 17:29

Украинский лидер Владимир Зеленский рисковал оказаться в нестабильной ситуации при увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Так считает киевский политолог Михаил Гончар, его словам передает Radio NV.
«Если бы вчерашний замысел (с отстранением Залужного — ред.) удался, то правительство своими руками сделало бы из главкома ВСУ реального политического конкурента, тяжеловеса», — считает Гончар.

Таким образом, политолог уверен, что 29 января Украина «отступила от пропасти».

Он уверен, что украинский лидер страдает «бонапартизмом», а его карьера в политике завершится так же, как и карьера Наполеона после битвы при Ватерлоо. Именно к этому приведет стремление Зеленского вступить в конфликт с командованием ВСУ, заключил Гончар.

Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».

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#зеленский
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МО Румынии: Румынские F-16 не наносили удары по российским силам
30 января 2024, 17:17

Фото: iStock/rarrarorro

Румынские истребители F-16 не наносил удар по российским военным на Украине, с таким заявлением выступили представители Министерства обороны Румынии на своей странице в социальной сети X.
«Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте платформы X, в которых утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы в Констанце в субботу в 03:22 и разбомбил группу сил РФ под Херсоном», — сообщили в оборонном ведомстве Румынии.

В Минобороны страны подчеркнули, что подобная информация абсурдна ещё и потому, что на вооружении румынских военных никогда не было истребителей сконструированных по модели «C», а только «А» и «В».

Информация о том, что Генштаб РФ, якобы, заявил об ударе румынских истребителей по месту дислокации российских войск впервые опубликовало украинское издание Ukraine Front Lines, однако, источник информации в статье указан не был.

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#минобороны
#истребитель
#румыния
#украина
#вс рф
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В Швеции поразились успешному перевооружению России в условиях санкций
SVT: Россия успешно производит оружие, несмотря на санкции Запада
30 января 2024, 16:21

Фото: iStock/Mihrzn

Военно-промышленный комплекс России в состоянии наращивает мощности даже в условиях западных санкций. Об этом заявил исследователь Мартин Краг.
«Это весьма необычно. Лишь немногие страны стремились к самодостаточности в этом вопросе (строительства ВПК — ред.)», — сказал Краг в эфире шведского телеканала SVT.

Он отметил, что Москва увеличивает военный потенциал и имеет возможность самостоятельно производить оружие даже при санкциях Запада. Краг объяснил это тем, что Россия получила в наследство советскую экономику, сосредоточенную на укреплении обороноспособности страны.

По его словам, на сегодняшний день российский ВПК насчитывает 1,3 тысяч компаний, в которых трудятся около двух миллионов человек, и таким образом страна в состоянии успешно перевооружаться, заключил Краг.

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