Баранец допустил неповиновение ВСУ властям в случае увольнения Залужного

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Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что в случае увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским в украинской армии могут быть факты неповиновения.
«В целом на состояние ВСУ уход Залужного может оказать деморализующий эффект. Что бы мы ни говорили об этом человеке как о нашем враге, надо быть объективными и признать, что в армии его авторитет крайне солиден. Более того, надо отметить, что отстранение главкома с его поста приведет не только к ропоту среди солдат и офицеров, но и к отказу некоторых их них выполнять служебные обязанности», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что последствия увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимир Зеленским могут быть непредсказуемы.
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