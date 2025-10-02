Башара Асада якобы пытались отравить, чтобы подставить Россию

02 октября 2025, 12:58

Сирийская обсерватория сообщила о возможном отравлении экс-президента Асада

Башар Асад и Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин)

Сирийский центр по правам человека (SOHR) заявил, что бывшего президента Сирии Башара Асада якобы пытались отравить. По информации организации, за этим могла стоять попытка провокации с целью обвинения России в покушении.