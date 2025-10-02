Башара Асада якобы пытались отравить, чтобы подставить Россию
Сирийский центр по правам человека (SOHR) заявил, что бывшего президента Сирии Башара Асада якобы пытались отравить. По информации организации, за этим могла стоять попытка провокации с целью обвинения России в покушении.
По данным SOHR, Асада недавно выписали из российской клиники, где он проходил лечение. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Во время госпитализации к нему допускались только его брат и бывший генсекретарь президентского аппарата Сирии.
Сообщается, что инсценировка отравления якобы была направлена на дискредитацию российских властей. Официального подтверждения информации об отравлении пока нет.
Также, по данным той же обсерватории, после бегства из Сирии Башар Асад проживает в Москве.
Читайте также: