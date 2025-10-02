В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении

02 октября 2025, 12:28

Депутат Белик усомнился в подготовке Киевом масштабной операции в Чёрном море

Фото: Istock/Helios8

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Россия обладает всем необходимым, чтобы ответить на возможные провокации Украины в Чёрном море.





В беседе с «NEWS.ru» Белик отметил, что Черноморский регион не даёт покоя Киеву, который планирует там масштабную операцию. Политик заявил, что Запад подталкивает Украину к наступлению для эскалации, но у Киева не хватит на это сил, даже с американской разведкой.



По мнению депутата, заявления Владимира Зеленского о новом наступлении могут быть попыткой заручиться поддержкой США, которая сейчас ослабла.

«Он старается выдать желаемое за действительное, а западные СМИ подхватывают этот нарратив и говорят о наступлении», — высказался депутат.

