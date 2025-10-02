Сенатор США Круз оговорился и призвал прекратить нападки на педофилов
Американский сенатор Тед Круз оговорился во время выступления на слушаниях о борьбе с преступностью. Его слова приводит газета The Sun.
Слушания посвятили работе администрации Трампа по снижению уровня преступности в городах. Сначала Круз задавал собравшимся ожидаемые вопросы о необходимости остановить убийства и насилие в Штатах. Однако затем он произнёс неожиданную фразу.
«Как насчёт того, чтобы мы все собрались и сказали: «Давайте перестанем нападать на педофилов?» — заявил сенатор.После этой оговорки в зале начались перешептывания и заметно возмущение среди демократов. Несмотря на реакцию, Круз уверенно продолжил и завершил свою речь. Отмечается, что политик планировал сказать «Давайте остановим педофилов», однако допустил ошибку.
