Сенатор США Круз оговорился и призвал прекратить нападки на педофилов

02 октября 2025, 08:52

Фото: Istock/rarrarorro

Американский сенатор Тед Круз оговорился во время выступления на слушаниях о борьбе с преступностью. Его слова приводит газета The Sun.





Слушания посвятили работе администрации Трампа по снижению уровня преступности в городах. Сначала Круз задавал собравшимся ожидаемые вопросы о необходимости остановить убийства и насилие в Штатах. Однако затем он произнёс неожиданную фразу.

«Как насчёт того, чтобы мы все собрались и сказали: «Давайте перестанем нападать на педофилов?» — заявил сенатор.