Бастрыкин назвал страны, поставляющие в ВСУ самое смертоносное оружие

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)
Вооружённые силы Украины (ВСУ) получают на вооружение наиболее смертоносное оружие из Великобритании, Канады и Германии. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
В разговоре с ТАСС глава ведомства сообщил, что сотрудники СК совместно с представителями министерства обороны РФ тщательно собирают и документируют все факты поставок на Украину иностранного оружия, снаряжения и военной техники.
Он подчеркнул, что именно европейские страны лидируют по поставкам в ВСУ беспилотников, которые применяются не только в военных действиях, но и для ударов по мирным жителям. Кроме того, из Европы поставляются англо-французские ракеты Storm Shadow, снаряды для танков, минометные боеприпасы, авиационные бомбы, патроны и артиллерийские снаряды, добавил глава СК РФ.
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«Наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада и ФРГ. Отличаются в этом смысле также Италия, Румыния, Эстония и некоторые другие страны», — сказал Бастрыкин.
Он подчеркнул, что именно европейские страны лидируют по поставкам в ВСУ беспилотников, которые применяются не только в военных действиях, но и для ударов по мирным жителям. Кроме того, из Европы поставляются англо-французские ракеты Storm Shadow, снаряды для танков, минометные боеприпасы, авиационные бомбы, патроны и артиллерийские снаряды, добавил глава СК РФ.
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Александр Бойцов