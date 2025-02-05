Бастрыкин: Проявления экстремизма среди мигрантов становятся всё более дерзкими

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)
Проявления экстремизма со стороны иностранных граждан становятся всё более дерзкими и агрессивными. Это определенно представляет серьёзную угрозу обществу.
Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на заседании расширенной коллегии своего ведомства. Он также отметил, что заметно увеличилось и число деяний экстремистского характера, совершённых мигрантами. Ими совершено 253 преступления, связанных с терроризмом, уточнил Бастрыкин.
По словам главы СК РФ, иностранцы, занимающиеся преступной деятельностью, находятся на территории России незаконно, произвольно и бесконтрольно передвигаются по всей стране и постоянно нарушают предписания миграционного законодательства.
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По словам главы СК РФ, иностранцы, занимающиеся преступной деятельностью, находятся на территории России незаконно, произвольно и бесконтрольно передвигаются по всей стране и постоянно нарушают предписания миграционного законодательства.
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Александр Бойцов