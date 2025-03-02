С начала СВО Украина атаковала 34 российских региона

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С начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года Украина атаковала 34 российский региона, не находящихся в зоне проведения СВО. Об этом рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — поделился Бастрыкин в своем интервью для ТАСС.
Председатель СК отметил, что в своих атаках украинская сторона использует в том числе и западное вооружение. В их числе ракетные комплексы беспилотники, системы залпового огня и ствольная артиллерия.
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Иван Мусатов