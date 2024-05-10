Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на «кинувшего зигу» волгоградца

Фото: Официальный сайт Кремля
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на жителя Волгограда, который «кинул зигу» на празднике в честь Дня Победы, об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
9 мая на набережной Волгограда проходило торжественное мероприятие в честь Дня Победы. Пока местные жители слушали военную песню, из толпы выскочил 38-летний мужчина. Он начал демонстративно кривляться и маршировать с высоко поднятой правой рукой и выпрямленной ладонью. Прохожие сделали волгоградцу замечание, но он на это не отреагировал.
«А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семёнову В.И. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.
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