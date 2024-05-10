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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на «кинувшего зигу» волгоградца

10 мая 2024, 19:17
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на жителя Волгограда, который «кинул зигу» на празднике в честь Дня Победы, об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.


9 мая на набережной Волгограда проходило торжественное мероприятие в честь Дня Победы. Пока местные жители слушали военную песню, из толпы выскочил 38-летний мужчина. Он начал демонстративно кривляться и маршировать с высоко поднятой правой рукой и выпрямленной ладонью. Прохожие сделали волгоградцу замечание, но он на это не отреагировал.

«А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семёнову В.И. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.

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#следственный комитет
#уголовное дело
#день победы
#нацизм
Более 26 миллионов рублей пропали со счетов Марфо-Мариинской обители в Москве
10 мая 2024, 20:00

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Со счетов Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве пропали более 26 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Днём 7 мая сотрудники женского монастыря не смогли зайти в банк-клиент организации. Они позвонили главному бухгалтеру, но она не ответила. После ещё нескольких звонков коллеги женщины забеспокоились и отправились к ней домой, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке.

Дверь им открыла сама женщина, которая не позволила беспокоящимся за неё коллегам пройти в квартиру, поскольку там якобы была больная мама. На все вопросы, касающиеся денег она отвечать отказалась, переадресовав их к матушке-настоятельнице.

На следующий день женщина написала, что опаздывает на работу, после чего так и я не явилась. Затем она перестала выходить на связь.

Коллеги вновь перепугались, подумав, что бухгалтер попала в беду по дороге. Они продолжили звонить и писать ей, после чего получили ответ с требованием больше не беспокоить её. Женщина накричала на сотрудников монастыря и бросила трубку.

Финансовый директор отправилась в банк, чтобы выяснить ситуацию. Там сообщили, что главный бухгалтер вывела со счетов монастыря 26,4 миллиона рублей и перевела их на несколько счетов по всей России. При этом все деньги ей вывести на удалось – когда на счетах остались последние два миллиона, банк заблокировал операции.

В итоге сотрудники монастыря написали заявление в полицию, которая сейчас занимается поиском женщины.

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#деньги
#монастыри
#москва
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Крупный пожар вспыхнул на свалке химических отходов в Польше
10 мая 2024, 19:47

Фото: iStock/Distortion Media

На свалке химических отходов в Польше вспыхнул пожар. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Отмечается, что возгорание произошло на полигоне отходов в населённом пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши.

Пожар тушат несколько десятков пожарных расчётов.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

По данным радио, столб дыма, который исходит от свалки, виден на расстоянии 30 километров. Специалисты оценивают площадь возгорания в пять тысяч квадратных метров.

По не уточнённым данным, на полигоне находилось порядка пяти тысяч тонн обходов в бочках, а также различный пластиковый мусор.

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#пожар
#свалка
#отходы
#польша
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Утонувший автобус подняли со дна Мойки – видео
Тяжёлая техника МЧС РФ подняла утонувший в Мойке автобус
10 мая 2024, 18:16

Фото: iStock/conejota

Упавший в Мойку автобус подняли со дна реки с помощью тяжёлой техники МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, что на набережной реки Мойки 10 мая пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После этого он пробил бортик моста и вылетел в воду. Спасатели оперативно эвакуировали пассажиров на сушу. Однако в результате ДТП не обошлось без жертв – погибли четыре человека.

МЧС РФ и Следственный комитет возбудили уголовные дела о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств, а также по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#санкт-петербург
#автобус
#авария
#мчс
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Россиянина задержали за участие в беспорядках в Тбилиси
10 мая 2024, 17:53

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Россиянина задержали за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Россиянина задержали за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Он отметил, что всего были задержаны шесть человек. Они наносили вред полицейским, государственной собственности и системе видеонаблюдения. Среди них был гражданин России.

Папуашвили добавил, что теперь предстоит выяснить, что это за человек и чем он занимается в стране.

Ранее МВД Грузии сообщало о задержании шести человек. Один из них бросил неизвестный предмет в полицейского, ранив его. Второй повредил патрульную машину. Ещё трое сломали камеры видеонаблюдения. А шестой задержанный повредил ворота парламента и бросил камень во двор здания, ем ранил находящегося там пожарного.

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#протесты
#задержание
#россияне
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Тайваня
10 мая 2024, 17:43

Фото: iStock/Petrovich9

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр.
Специалисты зафиксировали подземные толчки в 15:45 (10:45 мск) в акватории около побережья уезда Хуалянь. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. Магнитуда землетрясения составила 5,6.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Статистика показывает, что землетрясения в этом районе происходят намного чаще, чем в других частях острова.

Ранее, в конце апреля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении у побережья Тайваня. Его магнитуда составила 5,8 по шкале Рихтера, эпицентр залегал на глубине 20 километров. Читайте об этом подробнее в материале «Радио 1».

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#землетрясение
#природа
#статистика
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Водителя упавшего в реку автобуса задержали и допросили как подозреваемого
10 мая 2024, 17:33

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Водитель автобуса, упавшего в Мойку, задержан как подозреваемый. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что ведомство возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств.

Также отдельно Следственным комитетом России было заведено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

44-летний водитель был задержан и допрошен как подозреваемый.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что сегодня произошло ДТП на набережной Мойки. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, протаранил забор моста и вылетел в воду. По последним данным, погибли четыре человека.

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В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы
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#водитель
#автобус
#дтп
#санкт-петербург
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В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы
10 мая 2024, 15:53

Фото: iStock/DmyTo

В Петербурге на месте аварии с автобусом завершены водолазные спасательные работы. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.
Уточняется, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти.

Три человека погибли. На данный момент водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.

Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

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#санкт-петербург
#авария
#дтп
#смерть
#пострадавший
#мчс
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Число погибших при падении автобуса с моста в Петербурге возросло до четырех человек
При ДТП в Петербурге погибли 4 человека, еще 4 в состоянии клинической смерти
10 мая 2024, 15:09

Фото: iStock/Soumen Hazra

Четыре пассажира погибли, еще 4 находятся в состоянии клинической смерти в результате падения автобуса в воду в Петербурге. Об этом сообщили в экстренных службах города.
По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В настоящее время проводится проверка, чтобы установить все причины и обстоятельства случившегося.

На данный момент движение транспорта по Поцелуеву мосту приостановлено.

Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

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#автобус
#следственный комитет
#автомобиль
#уголовное водитель
#санкт-петербург
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Момент аварии в Питере, после которой автобус упал в Мойку, попал на видео
«112»: момент ДТП в Питере, после которого автобус упал в Мойку, попал на видео
10 мая 2024, 14:21

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Момент падения автобуса в реку Мойку, в результате аварии с машиной, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».
На ролике видно, что водитель автобуса потерял управление. Сначала автобус врезался в здание, после чего протаранил автомобиль на мосту, а затем упал в воду.




Уточняется, что в автобусе находилось около двадцати пассажиров. В настоящее время людей продолжают доставать из затопленного салона.

Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. Погиб один человек, пятерых госпитализировали.

Читайте также:

На комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге неизвестные 9 мая совершили нападение

В Астрахани задержали возможного распространителя наркотиков, от которых погибли 5 человек

Украинские кураторы подговорили сотрудницу Wildberries совершить диверсию

#санкт-петербург
#аварии
#автобус
#дтп
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#пострадавший
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