Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении участника спецоперации

Фото: сайт СК РФ
Следственное управление Следственного комитета в Калужской области расследует случай избиения участника военной операции на Украине, который попал в видео в социальных сетях.
По данным управления, следователи стремятся выяснить обстоятельства конфликта, мотивы нападения и другие детали инцидента.
Расследование поручил провести председатель СК России Александр Бастрыкин.
В сообщении СК уточняется, что пострадавший получил серьезные травмы, и проводится проверка, которая определит, будет ли возбуждено уголовное дело и по какой статье Уголовного кодекса.
Читайте также:
На Кубани подростки избили участника спецоперации
Мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки
В Волгограде подросток ограбил участника СВО
Расследование поручил провести председатель СК России Александр Бастрыкин.
В сообщении СК уточняется, что пострадавший получил серьезные травмы, и проводится проверка, которая определит, будет ли возбуждено уголовное дело и по какой статье Уголовного кодекса.
Читайте также:
На Кубани подростки избили участника спецоперации
Мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки
В Волгограде подросток ограбил участника СВО
Артем Кузьмин