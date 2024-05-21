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Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении участника спецоперации

21 мая 2024, 13:52
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

Следственное управление Следственного комитета в Калужской области расследует случай избиения участника военной операции на Украине, который попал в видео в социальных сетях.
По данным управления, следователи стремятся выяснить обстоятельства конфликта, мотивы нападения и другие детали инцидента.

Расследование поручил провести председатель СК России Александр Бастрыкин.



В сообщении СК уточняется, что пострадавший получил серьезные травмы, и проводится проверка, которая определит, будет ли возбуждено уголовное дело и по какой статье Уголовного кодекса.

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Саратовец склонял бойца СВО к сдаче в плен ВСУ
УФСБ Саратова сообщило о попытке саратовца склонить бойца СВО к сдаче в плен ВСУ
21 мая 2024, 13:39

istockphoto/Zolnierek

Житель Саратова склонял участника спецоперации сдаться в плен ВСУ. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
С участником СВО в прошлом году с мая по июль переписывался некий человек, предлагая сдаться врагу, однако боец от предложения отказался.

Саратовец признан виновными приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.

К слову, к участникам спецоперации то и дело проявляется нездоровый интерес. Так, в Самаре мигранты запугали родных солдата СВО. Семья военного пожаловалась на постоянные нападки со стороны уроженцев Таджикистана.

Общественники быстро решили проблему, теперь родственники находятся под их защитой, пока боец защищает родину.

До этого была информация о незаконно поселившейся уроженке Узбекистана в квартире бойца СВО, погибшего год назад.

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Суд приговорил физика из Новосибирска Маслова к 14 годам колонии за госизмену
21 мая 2024, 13:17

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в Санкт-Петербурге признал виновным в государственной измене физика Анатолия Маслова из Новосибирска и приговорил его к 14 годам тюрьмы, передаёт ТАСС.
«Судебная коллегия постановила: Маслова Анатолия Александровича признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год», — так звучит решение суда.

Также суд запретил Маслову в течение ближайших двух лет заниматься деятельностью, которая связана с допуском и доступом к информации.

Напомним, Маслова арестовали в июне 2022 года. По данным следствия, в 2014 году он передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках.

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#покушение
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Мигранты запугали семью участника СВО в Самаре
21 мая 2024, 12:31

Фото: iStock/vichinterlang

В Самаре семья участника спецоперации обратилась с просьбой о помощи из-за постоянных нападок соседей из Узбекистана. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Община Новости», связанным с движением «Русская община».
«В Русскую Общину Самары обратилась татарская семья участника СВО с просьбой о защите жены и тестя от нападок соседей — уроженцев Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Общественники быстро отозвались и встретились с мигрантами, запугивающими семью российского военного. Им удалось решить проблему. Кроме того, теперь родственники бойца находятся под защитой общины, пока он занят защитой родины.

Ранее сообщалось, что в Московской области уроженка Узбекистана незаконно поселилась вместе с другими иностранцами в квартире погибшего год назад бойца спецоперации.

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Мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю девочку в Петербурге
21 мая 2024, 10:14

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Санкт-Петербурге мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю школьницу. Он задержан. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, 19-летний парень приехал из Узбекистана, однако на миграционный учёт не встал. Проживает он в доме № 4 по проспекту Славы во Фрунзенском районе Петербурга.

Против него возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям. Подозреваемого задержали, допросили и поместили в изолятор. Тем временем полиция выясняется все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана подозревается в покушении на убийство управляющего птицефабрикой в дагестанском Хасавюрте.

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В российском городе полиция накрыла крупный бордель с мужчинами-проститутками
SHOT: В Москве полиция накрыла бордель с мужчинами-проститутками
21 мая 2024, 10:13

Фото: iStock/Dzurag

В Москве полицейские накрыли крупный бордель с мужчинами-проститутками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что публичный дом находился в сауне «Казанова» в Малом Каретном переулке. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку борделя в ночь на воскресенье, 19 мая.

Отмечается, что полиция обнаружила восемь мужчин-проституток, возраст которых составлял от 20 до 42 лет. Все мужчины признались, что оказывают интим-услуги клиенткам за деньги. По информации источника, они были задержаны и доставлены на допрос в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полицейские обнаружили бордель в доме, где находилась штаб-квартира революционера Якова Свердлова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Толпа во главе с депутатом ворвалась в дом бойца СВО с криком «свошный ушлепок»
Под Калугой толпа ворвалась в дом бойца СВО, их возглавлял местный депутат
21 мая 2024, 09:58

Фото: iStock/globalmoments

В Калужской области толпа мужчин ворвалась в дом участника спецоперации. Их возглавлял местный депутат. Об этом информирует Telegram-канал «Русская община ZOV».
Уточняется, что поводом для этого стала ссора на дороге. После того как автомобиль бойца СВО подрезал пьяный односельчанин, между ними образовался конфликт.

В процессе ссоры нетрезвый мужчина пригрозил военному своими связями и пообещал прийти к нему вместе с подмогой. Вечером того же дня к дому солдата подъехали сразу несколько автомобилей.

По словам пострадавшего участника специальной военной операции, в числе ворвавшихся в его дом мужчин был и депутат. Мужчины вытащили бойца на улицу и избили его с криками «свошный ушлепок». Он получил переломы костей лица.

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Торговый центр горит на северо-востоке Москвы — видео
Baza: Пожар произошел в ТЦ «Гран Плюс» в Москве
21 мая 2024, 09:32

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Москве загорелось здание торгового центра «Гран Плюс» в районе Бибирево. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации портала, в здании ТЦ загорелись товары в магазине «Смешные цены». Причины произошедшего выясняются.




На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Площадь возгорания в настоящее время около 30 квадратных метров.

Жертв удалось избежать. Посетители и работники ТЦ эвакуировались самостоятельно.

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Дрон ВСУ рухнул на автомобиль в российском регионе, погибла женщина
Гладков заявил о гибели мирной жительницы при атаке дрона в Белгородской области
21 мая 2024, 08:51

Фото: iStock/trikolor

ВСУ атаковали дроном автомобиль с мирными гражданами. В результате происшествия погибла женщина. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, ВСУ использовали для атаки беспилотник-камикадзе. Удар был нанесен по движущемуся автомобилю, в котором находился водитель и три пассажира. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Гладков уточнил, что остальные члены семьи погибшей получили травмы. В настоящее время они доставлены в больницу.

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Знаменитого детского писателя арестовали за домогательства к девочке
В Австралии детского писателя арестовали за домогательства к 13-летней девочке
21 мая 2024, 06:50

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Австралии арестовали знаменитого детского писателя по обвинению в сексуальных домогательствах к 13-летней школьнице. Об этом пишет News.com.au.
41-летний Оливер Пхоммаван из города Сидней, штат Новый Южный Уэльс арестован по результатам расследования его деятельности в сети.

«В ходе следствия выяснилось, что мужчина предположительно отправил 13-летней девочке непристойные фото», — сказано в заявлении правоохранительных органах штата.
Полицейские считают, что мужчина пользовался положением известного автора детских книг, чтобы втереться в доверие к подростку.

Силовики приехали к дому Пхоммавана в пятницу, 17 мая. Мужчину задержали, когда он садился в авто. Правоохранители обыскали дом писателя и изъяли ряд электронных устройств. Мужчине было отказано в выходе под залог. Расследование продолжается.

Пхоммаван несколько лет проработал учителем начальных классов, а позже занялся карьерой комика и детского писателя. С 2012 года он выпустил 14 книг, популярных среди детей. Австралийца часто приглашали с выступлениями на книжные фестивали. Помимо этого, он стал официальным лицом государственного литературного конкурса, который нацелен на популяризацию чтения среди детей.

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