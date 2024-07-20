Бастрыкин поручил проверить данные об украинце, призывавшем убивать русских

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания украинского националиста Назара Приходько. Согласно информации СМИ и социальных сетей, он призывал к убийству российских граждан.
Информация об этом появилась в телеграм-канале Следственного комитета РФ. Ранее брат украинской певицы Светланы Приходько Назар призывал в социальных сетях отомстить за убийство во Львове бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Он выразил уверенность в причастности к преступлению России и предложил в ответ убить «коло-то из знаковых российских персон».
Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку указанных фактов и дать правовую оценку опубликованных высказываний.
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