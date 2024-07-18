Бастрыкин потребовал доклад о ходе дела об избиении участника СВО в Петербурге

На 11 лет строгого режима осудили мужчину в Красноярске за то, что он сбросил свою малолетнюю подругу с 13 этажа во время застолья. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на представителя управления Следкома по региону Юлию Арбузову.