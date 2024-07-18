Бастрыкин потребовал доклад о ходе дела об избиении участника СВО в Петербурге

Фото: сайт Кремля
Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление уголовное дело об избиении безрукого ветерана специальной военной операции на парковке в Санкт -Петербурге. Как сообщил в Информационном центре СКР, это сделано для «наиболее полного и объективного расследования» дела.
По информации следствия, в декабре 2023 года инвалида, ветерана боевых действий и бойца спецоперации избили двое мужчин, которым он сделал замечание из-за парковки их «Лексуса». Помимо найденных травм, 30-летние неадекватные оскорбляли мужчин. По данным пресс-службы СК, их высказывания «были направлены на возбуждение ненависти в отношении участника спецоперации и унижали достоинство человека по признакам национальности и наличия инвалидности». Отметим, что один из агрессоров — уроженец Абхазии.
Оба фигуранта были отправлены в СИЗО как подозреваемые в хулиганстве (213 УК). В ГСУ СК РФ по Петербургу возбудили дело о ненависти по национальному признаку (282 УК).
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Алина Юрчак