Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на депутата Госдумы

Фото: сайт СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что глава СК поручил заменить статью о хулиганстве статьёй о покушении на убийство.
Также уточняется, что на данный момент все трое участников нападения задержаны, их личности установлены. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об их тюремном заключении.
Напомним, что 18 июля злоумышленники напали на депутата и разбили ему голову. По словам Матвеева, он увидел, как мигранты нападали на других людей и поспешил остановить их, однако сам получил удар. Депутату с помощником удалось остановить одного из нападавших и забрать у него паспорт. Нападавшим оказался 19-летний уроженец Узбекистана.
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Также уточняется, что на данный момент все трое участников нападения задержаны, их личности установлены. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об их тюремном заключении.
Напомним, что 18 июля злоумышленники напали на депутата и разбили ему голову. По словам Матвеева, он увидел, как мигранты нападали на других людей и поспешил остановить их, однако сам получил удар. Депутату с помощником удалось остановить одного из нападавших и забрать у него паспорт. Нападавшим оказался 19-летний уроженец Узбекистана.
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Анастасия Чинкова