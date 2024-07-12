В Москве мигранты выгнали детей со спортплощадки — видео

Фото: IStock/vichinterlang
В Москве мигранты выгнали детей со спортивной площадки. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».
На видео один из общественников общается с иностранцами. Он объясняет им, что те могут занять площадку только после того, как поиграют дети.
Ранее сообщалось, что в Москве были задержаны два гражданина Киргизии, которые, находясь на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, совершили изнасилование 2 девушек. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в виде ареста для подозреваемых.
Бастрыкин отреагировал на изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ». Он потребовал доклад по факту нападения троих мигрантов на женщину в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Пока вы навязываете свои правила, вы вызываете негативное отношение к себе», — говорит горожанин.
Ранее сообщалось, что в Москве были задержаны два гражданина Киргизии, которые, находясь на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, совершили изнасилование 2 девушек. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в виде ареста для подозреваемых.
Бастрыкин отреагировал на изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ». Он потребовал доклад по факту нападения троих мигрантов на женщину в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова