Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в Рузе

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу девушки, которая жарила сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Исполнение поручения поставили на контроль, указывается в сообщении.
«Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Ярославу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении следственного комитета.До этого СУ СК РФ по Московской области возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма и вандализме в отношении девушки, которая на видео жарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия в городе Руза.
Ранее ведомство сообщало об уголовном деле в отношении иностранца, осквернившего памятник «Журавли» и Вечный огонь в подмосковном Видном. По информации следствия, в ночь на 29 мая 2024 года пьяный мужчина раскидал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем, а после сбежал.
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