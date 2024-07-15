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Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в Рузе

15 июля 2024, 02:02
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу девушки, которая жарила сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Исполнение поручения поставили на контроль, указывается в сообщении.
«Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Ярославу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении следственного комитета.
До этого СУ СК РФ по Московской области возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма и вандализме в отношении девушки, которая на видео жарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия в городе Руза.



Ранее ведомство сообщало об уголовном деле в отношении иностранца, осквернившего памятник «Журавли» и Вечный огонь в подмосковном Видном. По информации следствия, в ночь на 29 мая 2024 года пьяный мужчина раскидал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем, а после сбежал.

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CBS: подозреваемый в покушении на Трампа состоял в клубе спортивной стрельбы
15 июля 2024, 02:11

Фото: iStock/robertprzybysz

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс чил членом клуба спортивной стрельбы. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Глава клуба Билл Селлито подтвердил в беседе с журналистами, что стрелок действительно посещал этот клуб. Однако иную информацию о нём директор не разгласил из-за продолжающегося расследования.

Ранее сотрудники ФБР на специальном брифинге заявили, что ищут данные о том, посещал ли подозреваемый тиры или стрелковые клубы, чтобы учиться обращаться с оружием и оттачивать стрельбу.

Покушение на Трампа было совершено в субботу во время его публичного выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. 20-летний Крукс прятался в 100 метрах от сцены на крыше здания. Он произвёл несколько выстрелов, попав политику в ухо. Стрелка ликвидировали.

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Shabelle: заминированная машина взорвалась в Сомали у кафе, где смотрели матч ЧЕ
15 июля 2024, 01:43

Фото: iStock/trikolor

Заминированная машина взорвалась в столице Сомали городе Могадишо рядом с кафе, где посетители смотрели финальный матч чемпионата Европы по футболу, есть погибшие. Об этом сообщает телерадиокомпания Shabelle. По данным издания, взрыв привел к многочисленным жертвам.
«В результате разрушительного инцидента, потрясшего город Могадишо в Сомали, у популярного кафе взорвался заминированный автомобиль, что привело к многочисленным жертвам. Ужасное событие произошло в тот момент, когда посетители собрались посмотреть долгожданный футбольный матч Евро-2024 между Испанией и Англией», – указано в сообщении телерадиокомпании.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что автомобиль ранившего Трампа стрелка оказался заминирован. Согласно информации источника, автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Уточняется, что оружие, из которого стреляли в республиканца, было куплено законно отцом ликвидированного подозреваемого 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. Позже взрывчатку также нашли и у него дома.

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С баз отдыха в районе Дюрсо эвакуировали более 500 человек из-за лесного пожара
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С баз отдыха в районе Дюрсо эвакуировали более 500 человек из-за лесного пожара
15 июля 2024, 01:31

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Более 500 человек эвакуировали с шести баз отдыха в районе хутора Дюрсо из-за лесного пожара под Новороссийском. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем тг-канале. Людей вывезли с турбаз «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник», заявляют власти.
«Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара», — говорится в сообщении оперштаба.
На данный момент используется пока только один из ПВР в селе Абрау-Дюрсо, в котором разместили 25 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой. Еще три пункта временного размещения на 400 человек подготовили в школе села Глебовского, на базе еще одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо.

«Огнем по состоянию на 23:00 охвачено 62 гектара. Борьба с ним продолжается», – добавили в оперштабе.
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В Санкт-Петербурге полиция задержала всех участников конфликта со стрельбой
15 июля 2024, 01:10

Фото: iStock/:Shutter2U

В Санкт-Петербурге полиция задержала всех участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщает региональный главк МВД. По горячим следам поймали еще четырех мигрантов, говорится в сообщении.
«В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали остальных участников конфликта. В полицию доставлены и допрошены в качестве подозреваемых еще четверо мигрантов», — пояснили в полиции.
Ведомство установило, что конфликт со стрельбой у мигрантов возник из-за конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Вместе с подозреваемыми в отдел доставили еще 15 их соотечественников.

«8 из них привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В отношении них будут приняты меры по принудительному выдворению за пределы Российской Федерации», – добавили в полиции Санкт-Петербурга.

Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ: Хулиганство с применением оружия.

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#рф
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Уголовное дело экс-замглавы Минсельхоза Баженова поступило в суд
15 июля 2024, 00:54

Фото: iStock/Zolnierek

Уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Минсельхоза России Алексея Бажанова, объявленного в международный розыск, поступило в Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что дело касается хищения 1,15 миллиардов рублей кредита, который был выдан Россельхозбанком структурам холдинга «Маслопродукт». Основателем данного холдинга как раз и является Бажанов.

Кроме того, Бажанов – фигурант дела о хищении 1,1 миллиарда рублей у воронежского «Росагролизинга». С 2008 по 2009 годы Бажанов вместе со своими сообщниками посредством заключения договоров на поставку оборудования подконтрольным сельхозпредприятиям похищали деньги.

Бажанов занимал пост замглавы Минсельхоза Елены Скрынник в 2009-2010 годах. Затем он был объявлен в международный розыск.

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#минсельхоз
#суд
#хищение
#розыск
#уголовное дело
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МВД возбудило уголовное дело из-за пожара под Новороссийском
15 июля 2024, 00:22

Фото: iStock/Dzurag

Из-за пожара под Новороссийском возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении/повреждении лесных насаждений. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В воскресенье МЧС сообщило о горении лесного массива и травы около хутора Дюрсо на площади в три гектара. Из-за ветра огонь быстро перешёл на территорию базы отдыха «Голубая волна». Она была полностью потушена, однако из леса огонь распространился дальше, зайдя на территорию ещё трёх баз отдыха, откуда заблаговременно эвакуировали всех посетителей и персонал.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс следственных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин вспыхнувшего пожара.

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#мвд
#уголовное дело
#пожар
#краснодарский край
#ирина волк
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В доме стрелявшего в Трампа обнаружили материалы для изготовления взрывчатки
AP: взрывчатка найдена в доме и автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа
14 июля 2024, 23:39

Фото: iStock/aerogondo

В доме и в автомобиле подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа обнаружены материалы для изготовления взрывчатки. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Ранее в субботу сообщалось, что Трамп прервал публичное выступление перед избирателями в Пенсильвании из-за раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники охраны уводят политика с окровавленным ухом со сцены. Позднее удалось установить личность стрелка, которого ликвидировали после покушения на Трампа. Им оказался 20-летний житель штата.

Трамп сообщил, что несмотря на покушение посетит съезд Республиканской партии в Милуоки.

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#стрельба
#покушение
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Пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха
14 июля 2024, 23:02

Фото: iStock/ankarb

Пожар под Новороссийском из-за сильного ветра стремительно распространился на территорию сразу трёх баз отдыха. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что огонь охватил территорию базы отдыха «Романтик», где вспыхнули 11 строений. Отдыхающих заранее эвакуировали. В общей сложности базу покинули 176 человек, среди которых 48 несовершеннолетних.

Кроме того, огонь охватил территорию бащ отдыха «Моряк» и «Строитель».

В МЧС сообщили, что существует угроза дальнейшего распространения огня, который быстро продвигается в сторону хутора Дюрсо. Не исключена эвакуация населения.

На месте тушения пожара по поручению губернатора Кубани развёрнут оперативный штаб. К ликвидации возгорания привлечены 76 единиц техники, включая авиацию МЧС, и свыше 250 человек.

В Новосибирске в связи с ландшафтными пожарами введён режим ЧС.

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#мчс
#краснодарский край
#эвакуация
#оперативный штаб
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Производство и виноградники Абрау-Дюрсо находятся вне угрозы от лесного пожара
14 июля 2024, 22:54

Фото: iStock/francescomoufotografo

Производство и виноградники Абрау-Дюрсо находятся вне угрозы от лесного пожара, разгоревшегося под Новороссийском. Об этом со ссылкой на компании сообщают РИА Новости. Инфраструктура организации расположена вдали от основного очага возгорания, говорится в сообщении.
«На данный момент инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники вне опасности, так как объекты курорта Абрау-Дюрсо и виноградарского хозяйства находятся вдали от основного очага пожара», – заявили в компании.
Однако в Абрау-Дюрсо отметили, что они находятся в тесном контакте со спасателями МЧС и местной администрации.

Ранее власти Новороссийска попросили добровольцев помочь потушить лесной пожар в районе Абрау-Дюрсо. Уточнялось, что нужны добровольцы, имеющие квадроциклы и мотоциклы класса эндуро, чтобы подвозить воду в гору.

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