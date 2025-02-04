Возле миграционного центра в России произошла массовая драка с поножовщиной

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Массовая драка с поножовщиной произошла у нижневартовского миграционного центра, передают журналисты телеканала N1. Уточняется, что происшествие случилось на улице Мира. Причины конфликта выясняются, данных о пострадавших нет. Следственный комитет проводит проверку по статье о хулиганстве.
Следователями инициирована передача уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в свое производство.
Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился предоставить результаты мероприятий в докладе.
Ранее «Радио 1» опубликовало новые детали в деле об убийстве мальчика в Калининградской области. О пропаже ребенка сообщалось накануне в понедельник, 3 февраля.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился предоставить результаты мероприятий в докладе.
Ранее «Радио 1» опубликовало новые детали в деле об убийстве мальчика в Калининградской области. О пропаже ребенка сообщалось накануне в понедельник, 3 февраля.
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Никита Кротов