Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении отчимом 4-летней дочери в Кузбассе

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела об избиении отчимом 4-летней падчерицы в Яшкинском районе Кузбасса. Об этом сообщает «Сiбдепо». Руководитель ведомства, как отмечается, направил соответствующее поручение главе кемеровского СКР Александру Безукладникову.
«В Яшкинском районе мужчина напал на 4-годовалую падчерицу. Информация об этом появилась в социальных сетях. Отмечается, что в результате происшествия девочку госпитализировали в больницу с многочисленными травмами и сотрясением мозга», — пишет издание.Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК: Истязание несовершеннолетнего. Максимальное наказание по ней — семь лет колонии.
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