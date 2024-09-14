Бауэр: НАТО считает «оправданным» разрешение Киеву

Фото: iStock/PavelRodimov
В НАТО считают оправданным разрешение Киеву бить дальнобойными западными ракетами вглубь территории России. Об этом заявил глава Военного комитета альянса Роб Бауэр 14 сентября, сообщает РИА Новости.
Ранее возможное разрешение ударять западным дальнобойным оружием по целям на территории России прокомментировал помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен. Он заявил, что это приведет к глобальной войне.
Споры между странами НАТО о применении американского и британского оружия против России продолжаются. Официально США заявляет, что не дает Украине такое разрешение. Пока одни военные политики опасаются третьей мировой войны, другие выступают за инициативу Украины наносить удары по России.
О последствиях такого решения неоднократно высказывались российские власти, которые дают понять, что Россия примет ответные меры в случае если Запад одобрит подобное решение.
Читайте также:
Диалог с Россией неизбежен: в НАТО сделали заявление о конце конфликта на Украине
«Мы навлекли на себя катастрофу»: На Западе заявили о последствиях поддержки НАТО ВСУ
Украина озвучила США и Британии возможные цели для ударов по России
Споры между странами НАТО о применении американского и британского оружия против России продолжаются. Официально США заявляет, что не дает Украине такое разрешение. Пока одни военные политики опасаются третьей мировой войны, другие выступают за инициативу Украины наносить удары по России.
О последствиях такого решения неоднократно высказывались российские власти, которые дают понять, что Россия примет ответные меры в случае если Запад одобрит подобное решение.
Читайте также:
Диалог с Россией неизбежен: в НАТО сделали заявление о конце конфликта на Украине
«Мы навлекли на себя катастрофу»: На Западе заявили о последствиях поддержки НАТО ВСУ
Украина озвучила США и Британии возможные цели для ударов по России
Лия Мурадьян