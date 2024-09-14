Диалог с Россией неизбежен: в НАТО сделали заявление о конце конфликта на Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал на необходимость диалога с Россией для завершения украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Он подчеркнул, что на данный момент точно ясно, что для завершения конфликта неизбежно придётся возобновить диалог с российской стороной. При этом основываться он должен на «силе Украины».
Ранее в этот день глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт заявила, что стратегия западных государств, в том числе и членов НАТО, нацеленная на накачивание Украины вооружением, потерпела крах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова