Украина озвучила США и Британии возможные цели для ударов по России

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Украина передала США и Великобритании цели для ударов по России западным дальнобойным оружием. Об этом пишет агентство Reuters.
Неназванные европейские дипломаты подтвердили, что Киев передал Вашингтону и Лондону список целей на территории России, по которым может быть нанесён удар дальнобойным оружием в случае получения соответствующего разрешения.
Также отмечается, что Украина запросила американские ракеты ATACMS, однако Вашингтон отказался их предоставлять из-за того, что указанные в качестве целей ударов российские аэродромы расположены вне зоны досягаемости.
Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин указал на то, что снятие запрета на удары вглубь российской территории западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. А это, в свою очередь, изменит всю его природу.
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Также отмечается, что Украина запросила американские ракеты ATACMS, однако Вашингтон отказался их предоставлять из-за того, что указанные в качестве целей ударов российские аэродромы расположены вне зоны досягаемости.
Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин указал на то, что снятие запрета на удары вглубь российской территории западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. А это, в свою очередь, изменит всю его природу.
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Анастасия Чинкова