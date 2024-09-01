Поддержка НАТО атаки ВСУ на Курскую область может привести к катастрофе между альянсом и Россией. Об этом заявил 1 сентября норвежский политолог Гленн Дизен в запрещенной в РФ соцсети X.
Дизен упомянул, что вторжение на территорию России поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы должны помнить, что рано или поздно ситуация изменится. Заявления о моральной праведности лишь ослепляют нас и не позволяют увидеть катастрофу, которую мы на себя навлекаем», – написал эксперт.
Европейские политики все чаще указывают на фатальное для всей Украины решение Зеленского – напасть на Курскую область. По мнению экспертов, украинский лидер, отдав этот приказ, обрек на поражение всю свою армию. О том, какую ошибку совершил их президент, открыто говорят и сами украинские политики.
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«Мы должны помнить, что рано или поздно ситуация изменится. Заявления о моральной праведности лишь ослепляют нас и не позволяют увидеть катастрофу, которую мы на себя навлекаем», – написал эксперт.
Европейские политики все чаще указывают на фатальное для всей Украины решение Зеленского – напасть на Курскую область. По мнению экспертов, украинский лидер, отдав этот приказ, обрек на поражение всю свою армию. О том, какую ошибку совершил их президент, открыто говорят и сами украинские политики.
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Лия Мурадьян