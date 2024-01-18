Бауэр: новые оборонные планы НАТО разработали на случай столкновения с РФ

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Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что новые оборонные планы НАТО, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе, были разработаны, в особенности из-за возможного столкновения с Россией. Об этом Бауэр сообщил журналистам.
По словам Бауэра, РФ члены Альянса рассматривают как угрозу. Глава военного комитета добавил, что подготовка по вопросу обороны НАТО продолжается.
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны. Нападение инициировано вымышленным противником, который называется Occasus. Однако, как отмечает источник, он имеет большое сходство с РФ.
Напомним, за последнее время РФ не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок регулярно увеличивает инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».
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