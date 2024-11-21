База ПРО США в Польше числится в списке потенциальных целей ВС РФ

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База противоракетной обороны (ПРО) США в Польше уже давно числится в списке приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат назвала открытие Вашингтоном этой базы очередным провокационным шагом, который ведёт к повышению стратегических и ядерных рисков, а также подрыву стратегической стабильности.
Захарова добавила, что данный военный объект имеет «очевидный потенциал» для ослабления российских сил сдерживания. В связи с этим база ПРО в Польше давно внесена в список приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками, что в случае необходимости будет обеспечено разнообразными видами новейшего вооружения.
Напомним, что 13 ноября США официально открыли базу противоракетной обороны Aegis в польском городе Редзиково на севере страны в 165 километрах от российской границы.
После открытия президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская база направлена против России.
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Захарова добавила, что данный военный объект имеет «очевидный потенциал» для ослабления российских сил сдерживания. В связи с этим база ПРО в Польше давно внесена в список приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками, что в случае необходимости будет обеспечено разнообразными видами новейшего вооружения.
Напомним, что 13 ноября США официально открыли базу противоракетной обороны Aegis в польском городе Редзиково на севере страны в 165 километрах от российской границы.
После открытия президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская база направлена против России.
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Анастасия Чинкова