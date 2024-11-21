В США высказались о рисках появления ядерного оружия у Украины

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Заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Алекс Белл заявила, что появление у Украины ядерного оружия кардинально изменило бы вызовы в области сдерживания для США и их союзников, передает ТАСС.
«Обладающая ядерным оружием Украина может существенно изменить характер вызовов в области сдерживания для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров. Появление таких вызовов может усложнить поддержание эффективной стратегии сдерживания», — добавила Белл.Она отметила, что ядерное оружие в руках Украины усложнит создание эффективной стратегии безопасности и потребует баланса между сдерживанием и контролем над вооружениями. Белл не уточнила возможный курс действий США, если Украина поставит себе целью создать ядерное оружие.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что наличие у Украины ядерного оружия — единственная альтернатива вступлению в НАТО.
Газета Bild сообщила, что власти Украины рассматривают возможность восстановления ядерного арсенала, однако Зеленский позже опроверг эти намерения на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО.
Президент РФ Владимир Путин назвал подобные заявления опасной провокацией, подчеркнув, что Украина не сможет скрыть попытки разработки ядерного оружия, а любые шаги в этом направлении встретят жесткий ответ Москвы.
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